Os autores do estudo tradicionalmente calculam o “índice de humor de So -Driven in Russian Science” em uma escala de cinco pontos. Em 2024, foram 3,27 pontos, mas o mais importante é que a situação melhorará a situação nos próximos três anos (3,61 pontos).

A situação relativamente próspera, segundo investigada, em áreas como a interação da ciência e da sociedade (3,79 pontos), o estado do material e a base técnica (3,50) e o potencial do pessoal da ciência (3,48).

As revisões foram um pouco mais altas que a eficácia científica média recebida (3,19), distúrbios institucionais (3.16), infraestrutura de informações (3,14).

As pontuações mais baixas são esperadas para o financiamento da pesquisa (2,76), mas os cientistas esperam um aumento nos investimentos nos próximos três anos (3,14).

Eles também têm certeza de que a infraestrutura de informações da ciência (+0,44) e a cooperação entre diferentes organizações (+0,42) melhorarão. As mudanças positivas são esperadas em relação ao potencial do pessoal da ciência (+0,35), a base material e técnica (+0,33), desempenho (+0,29), condições institucionais para atividade científica (+0,26) e interação com a sociedade (+(+(+(+(+(+(+(+(+(+(+(+ 0,25).