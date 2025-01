Enquete: Quais doenças são mais assustadoras para os russos

Prevê-se que os três “piores” sejam registados com o maior nível de mortalidade – cancro, doenças cardiovasculares e infecções virais (77%, 40% e 45%, respectivamente).

Mais abaixo na lista de doenças causadoras estão as demências (34%), as doenças autoimunes (31%) e os transtornos mentais (26%).

A pesquisa mostrou que os russos ainda são propensos à automedicação: se forem detectados sintomas, apenas 22% consultam imediatamente o médico e 38% vão ao especialista apenas com agravamento do quadro. Ao mesmo tempo, 24% procuram informação na Internet, 7% preferem ser tratados sozinhos e esperam que o mal-estar passe por si.

Segundo os russos, o estresse afeta principalmente a deterioração da saúde – é o que pensam 86% dos entrevistados. Para reduzir o nível na vida cotidiana, pratique 16% de métodos de meditação e relaxamento. Entre outros fatores negativos que prejudicam o organismo, os participantes da pesquisa citaram a falta de sono pleno (50%), alimentação inadequada (46%) e sedentarismo (45%).

Para manter a saúde e prevenir doenças, 39% dos entrevistados tomam complexos vitamínicos e suplementos nutricionais para fortalecer a imunidade, 32% praticam exercícios, 25% aderem a uma alimentação adequada, 23% tentam observar o regime de sono.

Para controlar o estado do seu corpo e identificar doenças numa fase inicial, 46% dos russos passam por exames médicos pelo menos uma vez por ano, 13% – uma vez a cada 2-3 anos, 4% – menos de uma vez a cada três anos. 23% são examinados apenas em caso de deterioração da postura ou aparecimento de novos sintomas, 12% – apenas em caso de emergência e 2% não realizam nenhum exame.

A causa mais comum de exames médicos irregulares foi a falta de recursos financeiros – 53% dos entrevistados afirmaram isso. Um terço dos entrevistados tem medo de obter resultados adversos, 26% reclamam da falta de tempo, 17% estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços médicos. Cada décimo falou sobre a falta de vontade de fazer o exame e 3% não consideram isso necessário para si.

27% dos russos gastam de 10 mil a 25 mil rublos por ano em cuidados de saúde, incluindo exames, vitaminas, consultas, consultas e diversos procedimentos preventivos, e mais de 25 mil rublos, outros 22% dos russos – de 5 mil a 10 mil rublos, 18% – até cinco mil rublos.

Apenas 6% dos participantes afirmaram não ter gasto nenhum dinheiro com estes fins.

“A estratégia do medo em si apenas aumenta o excesso de tensão nervosa e às vezes leva geralmente a uma condição hipocondríaca. Uma estratégia baseada numa abordagem racional, em vez de emocional, de possíveis riscos será muito mais prudente para a saúde mental e mais bem sucedida. Contém pontos de controlo e verificações e slosuras, cuja composição e frequência variam de acordo com o sexo, idade e história do paciente, na presença de doenças crônicas e riscos relacionados, a observação de médicos especializados será muito mais produtiva do que no medo constante Sentimentos obsessivos de ansiedade e o desenvolvimento de métodos de relaxamento, a organização de descanso e sono de qualidade, incentivos físicos confortáveis ​​- tudo isso realmente ajuda a reduzir as consequências negativas do estresse diário.

“A existência para a saúde é normal para uma pessoa. Mas é preciso trabalhar com um quadro alarmante e eliminar suas causas. Condição principal para um tratamento e recuperação bem-sucedidos. De acordo com a nossa pesquisa, 58% dos russos querem emitir uma política sobre o câncer e outras doenças perigosas”, disse Olga Kuptsova, vice-diretora do departamento de perfil da Rosgosstrakh.