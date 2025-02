Caso Trevo Com o centro Jannik Sinner Sempre discuta. A punição da bolsa de Lausanna é esperada em abril, que dirá que, se o pecador tiver que ficar por um ano ou dois, conforme exigido pela WADA, o 23 -ano -ano -ppepese espera escapar sem uso como aconteceu no momento do resultado do resultado do castigo italiano. Enquanto isso, ele retornará ao campo no torneio ATP 500 em Doha, Catar, na próxima semana, onde o verá contra rivais como Alcaraz, Djokovic, Medvedev e Minaur. Em abril, estará presente em Montecarlo, na Terra Vermelha, mas não será capaz de fazê -lo em Munique, porque o castigo da WADA chegará naqueles dias de torneio.

Por Dario Pupnto, Quanto ao caso, “quando é universalmente determinado daqueles envolvidos em medicina e farmacologia, que a quantidade encontrada na positividade do pecador é absolutamente irrelevante para a tentativa de melhorar o desempenho, considerar que em 2027 certas quantidades não são mais consideradas, o que me interessa . esteve no clostebol, mas você viu pecador ele respondeu a essa situação?





Para Swiattek, o apelo “talvez uma maneira de não pensar mais sobre isso – ele acrescentou – Sinner venceu três vezes, em três situações diferentes. Ele encontrou as propostas do rigoroso quando eles estavam na fila, o problema era ele mesmo então Wada decidiu apelar. Se você sabe que não cometeu nada sério … Armstrong só pode gerenciar uma situação três vezes em que ele é culpado. E novamente: “Esta é uma coincidência de que nunca se viu e levará a isso, há uma primeira e após a positividade do pecador, porque coloca certos cantos da margem pouco clara – ele acrescentou – ele acrescentou quando teve Fez a primeira explicação, Djokovic mostrou que ele não tinha as noções, eu teria colocado as mãos no peito em seu lugar e, se ele tivesse a informação correta, ele deveria dizer que penso sobre isso. De fato, o PTPA agora disse que está lidando com essas coisas para aqueles que não têm dinheiro e, portanto, mostra que era um bobagem dizer que o pecador poderia dizer que estava evitando certas coisas porque tinha dinheiro. Na economia da história do esporte, é mais importante porque o caso do pecador terminará ou como tentar analisar a situação atual de anti -acidentes para entender como você pode desenvolver e como pode oferecer a todos mais proteção. Londres em Londres retorna a mim, com pelo menos seis atletas desqualificados para doping em uma corrida olímpica “.

Para então acrescentar: “Eu Um dos casos mais sensacionais Eles tinham um laboratório por trás deles, se você pensar sobre isso Marion Jones E a situação dos americanos. Isso significa que a coisa mais incrível que você pode ajudar é abordar a situação do pecador que não é doping, com Armstrong ou pequenas coisas que não existem. Você precisa acabar com a mistura de peras e maçãs: elas são deliberadamente má conduta e tentar com fraude, poluir um período de esporte com algo que não tem nada a ver com isso. Esperamos até que a frase entenda se existem elementos que não foram ditos “.

Em seguida, o Pupnto concluiu: “Ferrara comprou esse remédio, que pode ser comprado na farmácia por si mesma. Não tem nada a ver com o discurso de gerenciar situações em que o pecador está envolvido. Com o pecador, para problemas de caminhada e volta, com dermatite ou algo assim, a contaminação teve ainda mais efeito. Ferrara e Naldi estavam errados, mas continuam sendo grandes profissionais, não é doping: Ferrara não contribuiu para um caso de doping. Roddick disse que se alguém ajuda o pecador dessa maneira é um idiota.