"Então deixe-me explicar como funciona…": Jim Courier para Jannik Sinner, a entrevista de alta tensão

Como sempre, Jannik Pecador ele se sente mais confortável em campo do que na clássica entrevista pós-jogo. O italiano havia acabado de derrotar – mais uma vez – o australiano Alex De Minaur na partida válida pela Aberto da Austrália. Mas então o entrevistador Jim Correio pediu-lhe uma previsão da primeira semifinal entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, o número um do mundo ficou bastante envergonhado.

“O que você achou da primeira semifinal?“, perguntou o entrevistador. No entanto, Jannik Sinner manteve a compostura habitual e preferiu não perder o equilíbrio. “Eu não sou bom em fazer previsõesrespondeu o italiano. Nesse ponto, Courier insistiu: “Não estou pedindo que você preveja, mas que me diga o que você pensa”. O número um do mundo tentou responder à sua maneira: ‘Sim, é um jogo difícil. , o que posso dizer? É interessante, eles jogaram tantas vezes. Eu me sinto um pouco como um jornalista É difícil quando você é confrontado com certas questões.”





Courier queria ensinar Sinner, um pouco irritado, como se comportar durante uma entrevista: “Então deixe-me explicar como funciona. Isto é o que acontece quando há uma partida noturna de simples e você vence muito rapidamente. Devo tentar deixar você ficar aqui o máximo possível, porque você tem que entreter ainda mais essas pessoas.” Porém, ele se arrependeu e tentou amenizar: “Você ainda pode sair da entrevista mas deixe-me fazer mais uma pergunta. Se quiser, pode ir embora, ou podemos conversar o quanto quiser. Estou pedindo sua opinião sobre as semifinais e sobre Ben Shelton jogar bem.”

No final das contas, Jannik decidiu não recuar, embora nunca tenha ido longe demais: “No ano passado jogamos alguns jogos complicados contra o Shelton. É um dos melhores rebatedores de circuito, com uma rotação diferente da bola. Espero estar prontoresponder bem e, como hoje, continuar muito focado no meu jogo, com agressividade. Veremos então, mas certamente espero que seja uma ótima combinação para você também. Obrigado por ter vindo hoje, uma atmosfera incrível“.