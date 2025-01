Então *este* é o jeito francês de usar jeans e camiseta branca no inverno

Como alguém que mora no sul da Califórnia, não sou a melhor pessoa a quem recorrer para ter ideias sobre como fazer a transição de jeans e camisetas para o inverno. Entre dezembro e março, só coloco um suéter e pronto. A menos que eu esteja viajando para climas mais frios, não é incomum que eu não precise de casacos ou botas. (No ensino médio, por exemplo, usei a saia do uniforme durante todo o inverno porque me recusava a usar calças cáqui aprovadas pela escola.) Então, em vez de seguir meu conselho, por que não se inspirar em uma das mulheres mais chiques de Paris?

Sabina Socol postou recentemente um look tão lindo que tive que postar sobre ele. Ela fez uma camiseta branca básica com gola redonda e jeans retos tão chiques, combinando-os com um casaco vermelho e botas de bico fino. Na hora de recriar esse look, lembre-se de escolher jeans longos (o que nem sempre é fácil para mulheres mais altas como eu) e um casaco com corte um pouco oversized. Role para baixo para verificar algumas coisas para ajudá-lo a começar.

Sobre Sabina Socol: Camiseta Polo Ralph Lauren

Recrie a roupa perfeita de Sabina Socol

Bernardo Casaco trespassado com cinto Este casaco à venda tem ótimas críticas no site da Nordstrom.

Nordström Camiseta folgada de algodão Pima com gola redonda Esta camiseta é um best-seller na Nordstrom.

Levi’s Calça jeans reta cintura alta Ribcage Você nunca pode errar com um par de jeans Levi’s.

Feito bem Botas de salto gatinho The Dimes Estas botas são essenciais para conseguir o look da Sabina.

Garota favorita O cinto Jordan em relevo de crocodilo O material deste cinto é exatamente igual ao de Sabina.