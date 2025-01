Então você comprou uma bolsa de camurça: aqui estão as maneiras acessíveis de mantê-la como nova

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Se você é como eu, provavelmente tem uma de suas queridas bolsas de grife em seu guarda-roupa. Para mim, é a bolsa Chloé Faye que sempre olhei e finalmente decidi. No entanto, esta bela obra de arte em camurça raramente vê a luz do dia porque guardo-a para “ocasiões especiais”, dias em que não há nem uma gota de humidade no ar nem neve no chão. A camurça é um dos materiais mais delicados para bolsas; depois de sujar, não há como voltar atrás. Pelo menos foi o que pensei.

Depois de experimentar recentemente o pesadelo de ter uma mancha na minha bolsa de camurça (moro em Nova York – isso provavelmente aconteceria eventualmente), vasculhei freneticamente a internet em busca de dicas e truques para devolver a saúde ao meu bebê. Acontece que limpar uma bolsa de camurça não é tão difícil quanto eu pensava. Requer simplesmente etapas e ferramentas específicas e precisas (talvez você já tenha algumas em sua cozinha!) E o know-how para processar adequadamente o material.

Com as ferramentas e dicas a seguir, você pode facilmente restaurar sua antiga glória ou garantir que sua bolsa atualmente limpa mantenha sua condição impecável por muitos anos. Continue lendo para descobrir como limpar uma bolsa de camurça e remover tudo, desde sujeira até manchas e até chicletes.

1. Use um pincel seco

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Para marcas superficiais leves e manchas de água, um pano seco resolverá o problema. A regra geral com camurça é evitar usar qualquer cor, pois a água descolorirá a camurça. Use um pano limpo e esfregue suavemente a bolsa para remover marcas superficiais. Não pressione com muita força para não danificar a textura da camurça.

2. Use uma escova especializada para remover a sujeira

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Para tirar o pó da sua bolsa e restaurar sua bela aparência, use um pincel, mas não qualquer pincel velho; você precisará de um especializado como o abaixo da Amazon. Escove a camurça em uma única direção para remover poeira e sujeira da bolsa, ou você pode usar pequenos movimentos para frente e para trás para ajudar a remover manchas específicas.

3. Remova manchas com borracha

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

As manchas são o pior pesadelo de uma bolsa de camurça; No entanto, isso não precisa ser o fim da sua amada bolsa. Experimente usar uma borracha macia para lápis e apague literalmente a mancha. Depois, quando a mancha desaparecer, experimente a primeira dica. Certifique-se de que a borracha esteja limpa e não tenha sido usada antes.

4. Condicione

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Depois de limpar sua bolsa de camurça, geralmente é uma boa ideia condicioná-la. Usando um condicionador especial para camurça, adicione um pouco a um pano de polimento e esfregue suavemente no saco com movimentos curtos e uniformes. Não se esqueça de fazer as costuras e cantos.

5. Aplique vinagre ou álcool isopropílico em um pano limpo

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Vinagre e álcool isopropílico são seguros para uso em camurça, pois podem ajudar a clarear o material, uma vez que ele fica opaco ou sujo com o tempo. Despeje uma pequena quantidade em um pano limpo, apenas o suficiente para que o pano fique úmido, depois esfregue a camurça com o pano para limpá-la. Pode ser necessário fazer várias aplicações dependendo da sujidade do pano. Deixe a camurça secar completamente depois de usar vinagre ou álcool isopropílico.

6. Limpe periodicamente sua bolsa de maneira profissional

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Mesmo que você limpe sua bolsa regularmente, levá-la a um limpador de camurça profissional uma vez por ano irá mantê-la em perfeitas condições para sempre. A faxineira dará à sua bolsa o tratamento de spa que você não poderia fazer sozinho.

7. Congele sua bolsa

(Crédito da imagem: Szymon Brzóska | The Style Stalker)

Sim, realmente. Não se preocupe se você se encontrar em uma situação particularmente embaraçosa, como chiclete ou cera grudados em sua bolsa de camurça (sim). Você sempre pode se recuperar. Você pode removê-lo congelando primeiro sua bolsa (sim, você leu certo). Isso vai endurecer a cera ou a goma, então você pode removê-la ou cortá-la em pedaços com os dedos (sem objetos pontiagudos) sem danificar o material.

Esta história foi publicada em uma data anterior e desde então foi atualizada por Jasmine Fox-Suliaman.