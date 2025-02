Entediado em preto? Todos os londrinos mais chiques que conheço têm essas tendências em cores em 2025

Pense em Londres e eu quase podemos garantir que os primeiros pensamentos a entrar em sua mente raramente são cores. Vamos enfrentar o tempo no Reino Unido pode ser um pouco sombrio e, como nem sempre é sinônimo de briliantes e pastéis, muitos de nós geralmente são baseados na mesma fórmula clássica de uma paleta preta, branca e cinza. Não me interpretem mal, não há nada de errado com nossos favoritos comprovados (e o preto nunca se livrará disso), mas quando se trata de moda que realmente excita, a chave geralmente é um pouco mais de cor para o nosso diretório.

Dê uma olhada nas faixas de 2025 e você encontrará um rico espectro de cores que provará a teoria exata segundo a qual os próximos 12 meses não serão definidos por impressões ou micro-tendências, mas em grande parte pelas cores. E, deixando a parte traseira de 2024, ano em que os vermelhos marrons e quentes de chocolate estabelecem o tom de estilo, é completamente lógico que os criadores continuem a defender as cores que fazem o usuário se destacar da multidão.

Então, quais tendências de cores os londrinos são os mais atraídos em 2025? Bem, a verdade é um saco misto, mas nunca se movendo muito longe da paleta uniforme que nos serviu tão bem há anos. Em suma, não espere luzes de neon, luzes metálicas ou brilhantes, no momento, as mulheres na capital elevam seus armários com uma mistura de tons de jóias profundas, pastéis frescos e um ou dois grampos recorrentes. Quer saber como fazer o mesmo? Continue rolando para ver as cinco tendências da moda de moda em Londres, você precisa marcar para 2025. Eles são muito mais emocionantes do que o preto

1. Areias frescas

Notas de estilo: Se a estética silenciosa de luxo nos ensinou algo, é que o segredo de parecer rico é frequentemente um casaco de camelo. Com tantos casacos bege, jaquetas e trincheiras no mercado, é provável que você já tenha uma em seu guarda -roupa, mas se não o fizer, há um tom um pouco mais claro para considerar exatamente a mesma coisa. Tons de areia com tons frios sempre estarão associados ao glamour, e essa alternativa na primavera com tampas meio marrom-marrom em todas as tendências nas jaquetas de transição, cáqui alto de verão e neutro em outono.

Compre a tendência:

MANGA Parka de algodão com bainha reunida Este colarinho de funil é uma silhueta tão forte.

Sua planície Camisola de Cashmere Parksville Você não pode vencer Loro Piana por uma caxemira incrivelmente macia e luxuosa.

Tudo o que essa versatilidade deve ser considerada uma compra importante e os dias em que as saias de algodão e cetim estão muito frias, uma saia de tricô neutra ocupa seu lugar transparente na rotação da sua roupa.

Golden Goose Botas de tornozelo de Debbie Suede Nós embalamos nossas pesadas botas de inverno pelo resto do ano, mas elas são leves o suficiente para usar durante a primavera.

Loewe Nylon e camurça corredor de fluxo Um dos poucos criadores que realmente resistiram ao teste de tempo.

2. Manteiga amarela

Notas de estilo: Antes de recuar com a idéia de pastéis de twee, você não precisa ficar satisfeito com rosas femininas ou blues de sacarina, os amarelos Babeurre estão o mais próximo possível de um neutro, sem se desviar no bege arenoso. Os “amarelos de manteiga” são uma opção totalmente atraente, variando de papel de papel leve e levemente chicoteado e cremoso (um dos favoritos do estilo de estilo de rua). Pegue Jil Sander e. O Toteme, por exemplo, porque esses dois mestres de minimalismo usavam essa deliciosa sombra através de malhas, casacos, vestidos e até sapatos, para uma paleta acolhedora que faz água na boca.

Compre a tendência:

Arket Blusa de algodão Ajuste a gravata e você pode cercar o tamanho para um ajuste ainda melhor.

Alinhar Natalia elástica em algodão midi E agora estou convencido, um blazer, uma saia máxima e botas de joelhos são a combinação perfeita de roupa de mola.

Khaite Cardigan de Cashmere Josette Khaite realmente define tendências quando se trata de fazer os cardigans se sentirem frescos novamente.

Slam Shorts de jeans mica effiloche Use -os agora com um grande tricô e mocassins, e no verão com uma blusa e sandálias.

Anyday Bolsa hobo em couro falso norte / sul, amarelo macio Você lê isso corretamente – esta bolsa Hobo é realmente um voo por menos de £ 50.

3. Aubergência de luxo

Notas de estilo: Apesar do claro reinado de Cocoa Brown em A / W ’24, Borgonha e Violetas também ressurgiram no outono passado passado, e ainda não vimos o último deles. À medida que o tempo esquenta, prevejo que o chocolate será substituído por tons de cereja preta – ameixa profunda e berinjela brilhante que eram populares em Bottega Veneta, Saint Laurent e Victoria Beckham. Não é apenas perfeito para camadas em clima frio como vestidos de tricô, mas também é uma alternativa elegante ao couro preto (e isso também se aplica aos seus acessórios).

Compre a tendência:

Arket Blazer de algodão Esse blazer ficaria ótimo com jeans, mas é ainda melhor como uma coordenada completa.

Não posso insistir o suficiente como é fácil vestir (e descer) um vestido extensível de camisa.

Arket Treinadores Adidas Gazelle Uma combinação de cores frescas que tomamos nota.

Reiss Calças personalizadas do palazzo em vermelho escuro Estes estão disponíveis regularmente e pequenos para garantir que você encontre o corte perfeito.

Massimo Dutti Bolsa de correia de camurça dividida Uma mini saco grande o suficiente para se adaptar aos elementos essenciais sem se usar.

Bottega Veneta Cinturão de torção essencial das mulheres no fondant Um bom cinto ajudará a reunir uma aparência inteira.

4. Indigo em tinta

Notas de estilo: Às vezes, uma micro-tendência é tudo o que precisamos para lançar algo maior que ressoa com os compradores e, com os londrinos trocando jeans ácidos e pedras em favor de Indigo, de repente, o blues se aprofundou novamente, pronto para ser uma adição duradoura para nossos armários. Há algo inegavelmente chique nessa sombra profunda e escura e quanto acontece com quase todas as outras cores (e tente seriamente, ele realmente funciona), então considere isso dos investimentos mais inteligentes da lista – pretende ser um trabalho trabalhador herói.

Compre a tendência:

Fiel Pernas grandes em Isotta Linger Prova conclusiva de que esta melhor calça de linho nem sempre é creme.

H&M Casaco de Trench SERREPET com um As trincheiras de jeans são uma excelente alternativa relaxada ao camelo.

&Garota Crewneck do Cardigan Ada na Marinha Esta malha de melhor venda está disponível em sete cores diferentes – não posso escolher.

MANGA Vestido de linho com detalhes do nó Uma excelente descoberta atualmente na venda de manga.

Vibi Venezia Cordireaux Mary Jane Flats Basta adicionar meias cinza para uma maneira fofa de se confortar.

5. cinza macio

Notas de estilo: Ripstripes! Saias de lápis! Slingbacks! Para a entrada! A energia da sala de conferências varreu as trilhas e o estilo da rua no ano passado, e talvez seja esse código de vestimenta executivo que devemos agradecer pela ascensão e pela ascensão de cinquenta nuances de cinza. Embora tenha havido momentos de ardósia e carvão nas coleções, é doce, névoa cinza que estamos os mais animados em ver no início do ano. Considere -o como a irmã relaxada e extensa de Ash, com mais eficácia como um toque de cor contra a Terra Negra para o máximo de vibrações do CEO.

Compre a tendência:

Cos Jaqueta de jeans bruta surpresa Isso me impediu de percorrer meus traços-cos conseguiu criar a jaqueta jeans muito além do ocasional jato-et-go.

Toda essa roupa merece uma captura de tela para mais tarde.

A linha Calças Everhart em lã virgem e viscose A linha nunca está enganada.

Cos Bolsa de boliche para estúdio – camurça Apenas quando pensamos que a bolsa de boliche da COS não poderia melhorar, agora também está disponível em cinza.