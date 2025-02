Entrando, Companheiros: A TV ao vivo estará lá. Almasri, então o lado esquerdo é colidido no Senado

Teller -Order, Companheiros! A televisão ao vivo estará lá. Pelo menos no Senado. As informações estão planejadas para amanhã, quarta -feira, 5 de fevereiro, sobre o caso Almasri. Chamado para relatar na sala de aula Carlo Nordio um Matteo plantouMinistro da Justiça e Ministro do Interior, respectivamente, não o Primeiro Ministro Giorgia Meloni.

Mas, como mencionado, haverá televisão ao vivo, a partir das 15h30: as reportagens da TV são garantidas para as informações ao Senado. Pelo contrário, nada diretamente para aqueles na sala, planejado para 12.15. A controvérsia sobre a televisão ao vivo foi inicialmente levantada por Davide faraoneDeputado da Itália Viva, que denunciou como a transmissão foi recusada em relação à câmara por causa de um não -acordado na maioria.

Posteriormente, o líder dos líderes do grupo deu o caminho para o RAI direto, mas durante as informações dos dois ministros em Montecitorio. A transmissão ao vivo será coberta por RAI, conforme declarado A partir das 15h30. Os sinistros, PD e M5s estão preparados principalmente para marcar seu show em favor de uma câmera. Um show que poderia terminar com uma possibilidade razoável com os aros contra a frente progressiva.

De qualquer forma, os Giallorossi continuam aumentando os tons da colisão. Razão para a última remoção, o fato de que Giorgia Meloni Não estará na aula. “Meloni continua se escondendo atrás de seus ministros”, diz o líder do grupo M5s, Riccardo Ricciardi. Então, para ecoar o Grillino, isso é Chiara Braga Do Partido Democrata: “Não entendemos por que o primeiro -ministro se recusa a vir ao Parlamento”, disse Piddina. Sim, PD e M5s para a eterna busca por um motivo para chegar à cabeça -uma colisão: a televisão ao vivo não é suficiente.