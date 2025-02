Entrega de helicópteros de ataque de Apache para o prazo de falha do exército indiano novamente

O Esquadrão Apache do Exército Indiano ainda está esperando o primeiro lote de helicópteros de ataque Apache AH-64E dos Estados Unidos desde os últimos 11 meses de seu aumento. A entrega de helicópteros de combate perdeu mais uma vez o segundo prazo.

Como parte de um acordo de US $ 600 milhões assinado em 2020 com os Estados Unidos, o Exército esperava que a entrega de seis helicópteros Apache em junho de 2024. No entanto, a linha do tempo foi transferida para dezembro de 2024 devido à interrupção da cadeia de suprimentos. A espera ainda não terminou para o órgão de aviação do Exército, já que os helicópteros Apache ainda não foram entregues.

Originalmente, estava planejado que seis helicópteros chegassem em muitos três. O primeiro lote era esperado entre maio e junho de 2024. No entanto, os helicópteros ainda não chegaram à Índia, deixando o primeiro esquadrão de Apache do Exército com antecedência.

Como parte de um acordo de US $ 600 milhões assinado com os EUA. No entanto, o primeiro lote já enfrentou um atraso de mais de nove meses.

As fontes do Ministério da Defesa indicam que esse atraso se deve a problemas técnicos enfrentados pelos Estados Unidos. Além disso, não há clareza na linha do tempo da entrega para o primeiro lote de helicópteros.

O órgão de aviação do Exército aumentou seu primeiro esquadrão de Apache em Nagtalao em Jodhpur em março de 2024. Os pilotos e os funcionários da terra foram treinados e prontos para realizar operações de vôo, mas permanecem em incerteza, uma vez que o exército não está ciente dos timides da entrega dos Estados Unidos . Atacar helicópteros.

Os helicópteros de ataque Apache AH-64E estão destinados a apoiar as operações cruzadas na Frente Ocidental. Esses helicópteros avançados são conhecidos por sua agilidade, poder de incêndio e sistemas de orientação avançada. Como esperado, o exército exige que esses helicópteros atacem como um componente importante de seu arsenal.

A Força Aérea Indiana já induziu 22 helicópteros Apache como parte de uma ordem separada assinada em 2015, enquanto o Exército espera que esses helicópteros de ataque avançado reforçem suas capacidades.

O órgão de aviação do Exército é um componente crítico de suas capacidades operacionais, que fornece suporte aéreo essencial para uma variedade de missões. Os ativos do corpo da aviação do exército incluem:

Helicópteros:-

Helicóptero leve avançado (ALH) DHRUV: Um helicóptero de vários rolos indígenas usado para vários propósitos, incluindo missões de transporte, reconhecimento e pesquisa e resgate. A frota de Dhruv permanece punida depois que um ICG Alh caiu no mês passado.

Rudra: Uma versão armada do Dhruv, equipada com suporte aéreo próximo e missões anti -tanque. A frota permanece punida pelos controles de segurança da Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Cheetah e Chetak: helicópteros utilitários de luz usados ​​para o reconhecimento, evacuação de vítimas e logística.

Helicóptero de combate leve (LCH): Uma adição mais recente projetada para grandes operações de altitude, capaz de realizar missões ofensivas em apoio às tropas terrestres.

Aeronaves de asa fixa: Dornier 228: Um plano de transporte leve usado para reconhecimento, logística e tarefas de comunicação.

Veículos aéreos não tripulados (UAV):

Garças: UAV de altitude média, longo de longo prazo usado para vigilância e reconhecimento.

Pesquisa: UAV Tactical para a vigilância de missões de menor alcance e reconhecimento.

Helicópteros de transporte:

MI-17: Helicópteros médios usados ​​para missões de tropa, logística e evacuação.

Esses ativos permitem que o órgão de aviação do Exército realize uma ampla gama de operações, do apoio ao campo de batalha e reconhecimento à logística e evacuação das vítimas, melhorando significativamente a eficácia geral da força em várias terras e condições.