Entregue armas ilegais dentro de 7 dias: o governador de Manipur, Ajay Bhalla, exorta todas as comunidades a restaurar a normalidade

Usando todas as comunidades do vale e das colinas para serem apresentadas voluntariamente e entregar armas saqueadas e sustentadas ilegalmente, Ajay Bhalla disse que o ato de devolver essas armas seria um gesto poderoso para garantir a paz.

Em um interesse maior em restaurar a normalidade, para que as pessoas possam retornar às suas atividades diárias normais, todas as comunidades do estado devem ocorrer para garantir a cessação das hostilidades e a manutenção da paz e da ordem na sociedade.

É nesse sentido que solicito sinceramente ao povo de todas as comunidades, principalmente os jovens do vale e as colinas, que se apresentam voluntariamente e as armas são reservadas e mantidas ilegalmente e a munição à delegacia / posto de saída / posto avançado / posto / posto ou posto / posto ou posto / posto ou posto / posto ou posto / posto ou posto / posto ou posto / posto ou posto ou posto ou posto ou posto ou posto. Avanço mais próximo mais próximo das forças de segurança a seguir. Sete dias, com efeito a partir de hoje.