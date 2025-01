Entrevista com Lady Bova, que vergonha para Venier. Eles a insultam: "Intrometido, alguém intervirá?"

A entrevista causou polêmica nas redes sociais Mara Venier UM Rocío Muñoz MoralesAtriz e apresentadora espanhola, mas agora em casa na Itália e parceira de Raoul Bova.

A linda Rocio, 36 anos, está sentada na sala do Domingo em na Rai 1 para falar sobre trabalho, amor, família. Porém, algo não está dando certo segundo muitos telespectadores, que criticam a anfitriã Zia Mara pela abordagem com seu convidado. Às vezes até com palavras exageradas e tons exagerados.





‘Isto não é uma entrevista. Para perguntar curioso“, sublinha uma fã de casa. Há quem expresse o mesmo conceito, mas perca o controle: “Puta, antiquada, banal, curiosa, safada. moralista, falso e pior, inadequado e intrusivo. O peixe do pescador está cada vez mais vergonhoso Domingo emÉ claro que as palavras podem ser estigmatizadas para quem vê a televisão como um jogo de futebol, direto do escanteio.





“E Rocio Munoz ‘pavimenta’ isso com muita classe e elegância”, acrescentou outro telespectador. “Bom trabalho por não colocar suas filhas em destaque nas redes sociais. Muitas fazem isso poucas horas após o nascimento.” E ainda: “Deviam aconselhar Mara a arrumar esse cabelo: ela está sempre bagunçada”, “Venier está constantemente nervoso e muitas vezes dá respostas rudes aos convidados, mas isso é possível? ninguém para intervir em Rai? É tudo assim em perigo…”, “A banalidade, a previsibilidade e o tédio desta entrevista são realmente perturbadores, a tarde da RAI acabou, precisamos muito mudar antes do colapso”. Alguém arrisca Rocio e Bova: “Eu sei disso eles estão em crise“, mas todos, realmente todos, são conquistados por Munoz Morales: “Finalmente um sem lábios de barco de borracha”, “A beleza do Rocio”.