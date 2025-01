Entrevista de emprego que deu errado: postagem do CEO de origem indiana no LinkedIn se torna viral; causa polêmica na internet

Um recente LinkedIn gerou um amplo debate quando um CEO de origem indiana nos Estados Unidos se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais. Numa atitude improvável, o CEO marcou o atual empregador de um candidato num post após uma entrevista decepcionante.

A medida não agradou aos internautas, que a descreveram como uma violação da etiqueta profissional. A postagem viral rapidamente gerou críticas e trollagens online, com usuários chamando-a de “bandeira vermelha direta” e aconselhando-o a não ser “tão salgado com um candidato”.

Isto é o que aconteceu: De acordo com um Tempos do Hindustão No relatório, o CEO e fundador de Chicago chamou o candidato a emprego em sua postagem viral no LinkedIn e o acusou de fantasma após a entrevista. Ele disse que o candidato “demonstrou uma alarmante falta de respeito durante o processo de entrevista conosco”.

Após a entrevista, o CEO disse: “Ele demonstrou um comportamento rude, ignorou as comunicações de acompanhamento e não respondeu às chamadas, refletindo um total desrespeito pelo nosso tempo e esforços”. Ele também acusou o candidato de ter uma “mentalidade movida pelo dinheiro”, entre outras características.

Mas o que mais incomodou a internet foi quando o empresário marcou o candidato e seu atual empregador na postagem viral.

Como o candidato reagiu? Ao ser marcado na postagem do fundador no LinkedIn, o candidato, desenvolvedor de aplicativos móveis, acusou o entrevistador de usar linguagem ofensiva durante a interação e de criar um ambiente de entrevista “tóxico e antiético”.

Os usuários das redes sociais reagem: A postagem do fundador foi compartilhada no Reddit, onde usuários das redes sociais que não acreditaram na rotulagem o criticaram por revelar a identidade do candidato.

“Ser tão salgado com um candidato a CEO é uma loucura. Nunca é tão sério”, disse um usuário.

“Como garantir que ninguém mais queira entrevistar você ou trabalhar para você novamente. Esse cara parece tóxico”, comentou um usuário.

“Se suas habilidades de apresentação e atitude eram tão ruins, por que eles o perseguiam tão desesperadamente?” outro usuário adicionado.

O diretor geral esclarece: Em declarações ao HT.com, o fundador de origem indiana alegou que o candidato estava usando a carta de oferta de sua empresa para conseguir um aumento em seu local de trabalho atual.

“O candidato queria um aumento significativo em relação ao seu CTC anterior, com o qual concordamos apenas porque precisávamos urgentemente de um desenvolvedor de aplicativos”, disse ele ao HT, acrescentando que o candidato pediu à sua empresa que lhe enviasse uma carta de oferta mencionando o novo aumento .

“Mais tarde, soubemos que ele queria que aquela carta de oferta fizesse com que sua empresa atual oferecesse o mesmo aumento”, disse ele.

O fundador também refutou as alegações de que se trata de uma organização “tóxica” e disse que as sessões de entrevistas são gravadas com o consentimento do candidato. “Posso ter certeza de que não foi nada antiético”, acrescentou.

HT.com também entrou em contato com o candidato para saber sua perspectiva. No entanto, no momento em que esta história foi escrita, eles não receberam resposta.

