4 de fevereiro de 2025

Centenas de pessoas se apressaram em sair A ilha grega de Santorini Em uma balsa na segunda -feira, após o pico da atividade sísmica. As autoridades ordenaram o fechamento das escolas em quatro ilhas até sexta -feira e enviaram equipes de resgate. As precauções também foram ordenadas em várias ilhas perto do mar do mar Egeu Mais de 200 terremotos de submarinos Eles foram admitidos na área nos últimos três dias.