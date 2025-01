Epifania do Senhor: toda água se torna benta na noite de 18 para 19 de janeiro?

A bênção da água na véspera da Epifania e na Festa da Epifania (Festa da Epifania) ocorre em memória do batismo de Jesus Cristo, ocorrido quando o profeta João Batista reconheceu o Salvador entre muitas pessoas. No batismo de Jesus Cristo ocorreu a santificação de toda a natureza aquosa. Uma das canções natalinas nos lembra isso: “Hoje as águas santificam a natureza”. Isto é: “Agora, agora, hoje as águas da natureza são santificadas”.

Com base nesta regra, alguns afirmam que na noite de 18 para 19 de janeiro, “toda a natureza aquática é santificada e toda água, onde quer que flua e onde quer que esteja, torna-se sagrada”. Mas isso é verdade?

Comecemos pelo fato de que o batismo de Jesus Cristo é contado no Evangelho. Mas ninguém, exceto os autores de tais artigos, sabe nada sobre o momento em que toda a água que flui de todos os tipos de canos de água, e especialmente a água em nossos reservatórios, se tornará sagrada.

Além disso, vale lembrar que a água se torna sagrada depois de consagrada. Na igreja dizem: “depois do ritual de bênção da água”, isto é, depois de um conjunto especial de orações e ações em que a graça de Deus é invocada, e não automaticamente, sobre si mesmo.

Na véspera da Epifania e na própria festa da Epifania, isso acontece da seguinte forma: primeiro são cantados os tropários, ou seja, as orações curtas mais importantes do feriado. Em seguida, são lidas profecias do Antigo Testamento, um trecho da carta do apóstolo Paulo e do Evangelho. Tudo isso nos apresenta os eventos evangélicos que celebramos: o batismo do Senhor Jesus Cristo e a Epifania. Então o clero diz: “Rezemos ao Senhor em paz…”, isto é, rezemos todos juntos.

É assim que começam os pedidos comuns de oração pela bênção da água. E então – atenção! – os crentes oram para que a água seja santificada “pelo poder, ação e influxo do Espírito Santo”, e que a água benta ajude a limpar a alma e o corpo dos pecados e doenças…

Depois disso, o sacerdote, durante a leitura de uma oração, realiza um ritual de incenso sobre a água e clama ao Senhor para consagrá-la. Não esqueçamos que durante o incensário o pregador agita um vaso de metal (incensário), suspenso por correntes, de onde se espalha uma fumaça perfumada. A incensação é uma imagem, um símbolo de oração. Assim como a fumaça sobe facilmente, nossa oração deve dirigir-se rapidamente a Deus. Quando um sacerdote queima incenso em objetos sagrados, ele presta a devida honra a Deus e aos santos. Além disso, a fumaça perfumada está associada à misericórdia e ao amor de Deus.

E só depois de censurar a água o sacerdote mergulha três vezes a cruz na água. Neste momento, é cantado o tropário do feriado (uma breve oração do feriado), que em russo soa assim: “No Teu batismo no Jordão, Senhor, foi revelada a adoração da Trindade: pela voz do Pai testificou sobre você e te chamou de Filho amado, e o Espírito na forma de uma pomba confirmou que Suas palavras são imutáveis, ó Cristo, o Deus que apareceu e iluminou o mundo, glória a Ti!

É o que acontece durante a consagração da água, que, como se diz na oração pela bênção da água, “pelo poder, ação e graça do Espírito Santo” fica à disposição de todos “aqueles que a bebem com fé, aceite-a e seja aspergido com ela” não apenas água, mas um santuário. Um santuário que não só cura as doenças mentais e físicas, mas também nos liberta das paixões, que segundo os Padres da Igreja são a causa das nossas doenças, nos protege do mal e nos orienta para o bem.

Devo dizer agora que a água que flui em todas as nossas tubulações e em todos os reservatórios não se torna automaticamente sagrada na noite de 18 para 19 de janeiro? Eu não acho. Direi mais: os padres categoricamente não aconselham testar em você mesmo a mistura “piedosa” das redes sociais, tentando beber água de rios ou lagoas na noite do feriado da Epifania.

Quanto à expressão “toda a água da noite de 18 para 19 de janeiro lavará os seus pecados”, é uma farsa, misturada com paganismo. Sim, a água, consagrada com ritual especial no dia da Véspera da Epifania e no dia da Festa da Epifania, enfatizo novamente – consagrada! – chamam-lhe santuário, é um santuário, mas só o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão dão a graça da purificação dos pecados.

Boas férias!