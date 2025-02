Equipamentos médicos para assistência paliativa serão adquiridos para o Hospital Central do Distrito de Ustyuzhenskaya

Mais de 1,1 milhão de rublos foram alocados do orçamento regional do Hospital Distrital Central do distrito de Ustyuzhensky. Esses fundos irão para a compra de equipamentos usados ​​para cuidados paliativos para pacientes em casa.

Eles serão adquiridos por camas adaptativas com controle manual e acionamento elétrico, colchão anti-alinhamento, conjuntos de travesseiros adormecidos adaptáveis, pulseômetro, inalador ultrassônico, caminhantes, compressor de oxigênio para uso doméstico, um paciente do sistema de elevação móvel da posição sentada.

Acrescentamos que este ano está planejado comprar 227 unidades de equipamentos médicos, dos quais existem 10 unidades “pesadas”.