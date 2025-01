Equipe de aquário no Japão animou peixes tristes com fotos de pessoas

Na cidade japonesa de Shimonoseki, a equipe do aquário encontrou uma maneira incomum de ajudar um peixe-lua que mostrava sinais de depressão depois que a instalação fechou temporariamente para reforma. Para animá-lo, anexaram imagens de rostos e silhuetas ao vidro, relata O Guardião.

O peixe-lua que vive no Aquário Shimonoseki sempre atraiu visitantes com sua atitude amigável. Ela interagiu alegremente com os convidados e se acostumou com sua atenção constante.

Porém, depois que o aquário fechou para reforma no final de dezembro de 2024, os peixes perderam o apetite, começaram a se esfregar no vidro e pareciam enjoados. A princípio, a equipe pensou que poderia ser devido a parasitas ou problemas digestivos. Posteriormente, um dos trabalhadores sugeriu que o estresse poderia ser causado pela falta de visitantes e pelo barulho das reformas.

Portanto, decidiu-se anexar ao aquário imagens em papel de rostos e figuras humanas. O efeito foi imediato: no dia seguinte os peixes começaram a comer melhor e os sinais de estresse desapareceram.

