Erdoğan destaca as principais conquistas e progressos de Türkiye em 2024

Presidente Erdogan resumiu as conquistas do governo em 2024 nas suas contas nas redes sociais.

“Temos trabalhado incansavelmente, dia e noite, com amor, para servir a nossa nação. Em 2024, trouxemos importantes projetos, serviços e investimentos para o nosso país em todos os setores. ele disse Erdoğan, acrescentando os seguintes detalhes:

“Combatemos eficazmente os incêndios florestais com 105 helicópteros, 27 aviões e 14 drones. Sistema de garantia apoiado pelo TesouroDurante o mês, concedemos empréstimos no valor de 32,8 mil milhões de liras turcas a cerca de 5.000 empresas.

Compartilhamos nosso novo Plano de Ação para Lacunas com o público, o que abrirá caminho para mais de 570.000 empregos adicionais, com um recurso de 496 mil milhões de liras. Aumentámos o nosso orçamento para apoiar os exportadores de mercadorias para 17,6 mil milhões de liras.

Através do Programa de Apoio Social FamiliarChegamos a mais de 1,2 milhão de lares, observamos suas necessidades in loco e resolvemos os problemas de nossas famílias.

“Já ultrapassamos as 47 mil unidades na produção do nosso automóvel nacional, Trem. “Nosso Togg, marca líder no mercado de veículos elétricos de Türkiye, em breve será visto nas estradas de todo o mundo.”

“Concluímos o Projeto de Renovação e Proteção do Planalto de Ayder para preservar a beleza natural única de Ayder.”

“Reunimos 35 mil alunos em nossos 130 NEGAR Workshops de tecnologia em 81 províncias para educação tecnológica gratuita. “Apoiamos o desenvolvimento rural com um subsídio de 6 mil milhões de liras”.

“Expandimos nosso programa de subsídios para desenvolvimento rural, IPARDde 42 para 81 províncias. Estabelecemos 50 oficinas de inteligência artificial, 60 oficinas aeroespaciais e de aviação e 10 oficinas de tecnologia inteligente.”

“Concluímos a produção do nosso satélite nacional de comunicações, Turksat 6A. A Turquia é agora um dos 11 países capazes de produzir satélites de comunicações.”

“Economizamos quase um bilhão de liras graças ao Sistema Central de Automação de Veículos a Combustível.”

“Através de agências de desenvolvimento, apoiamos 643 projetos com 2,4 mil milhões de liras e financiamos 384 projetos com 1,8 mil milhões de liras através das autoridades de desenvolvimento regional”.

“Realizamos 142 exercícios militares com a participação de 97 países, demonstrando ao mundo a força das Forças Armadas Turcas”.

“Fornecemos quase 360 ​​mil milhões de liras em empréstimos garantidos pelo Tesouro a 888.000 produtores agrícolas, oferecendo 76 mil milhões de liras em apoio de juros aos produtores agrícolas.”

“Concluímos a instalação da primeira turbina reator do Usina Nuclear de Akkuyu. “Estamos determinados a posicionar Türkiye entre os países com capacidade de energia nuclear”.

“Através do Programa de Apoio à Família Türkiye, alocamos 46,5 bilhões de liras aos nossos cidadãos.”

“Inauguramos o Aeroporto Internacional de Çukurova, que contribuirá para o desenvolvimento da nossa região mediterrânica, em particular Adana e Mersin, com um efeito multiplicador nas exportações”.

“Realizamos 4.902 operações contra FETO e 1.399 operações contra a organização terrorista ISIS. Beneficiamos 15 mil jovens com nossas oficinas de tecnologia DENEYAP em todo o país. “Economizamos mais de 55 bilhões de liras com o programa Mercado de Saúde.”

“Continuamos a nossa luta contra a propaganda negra, a desinformação e a desinformação sobre questões nacionais e internacionais que afectam o nosso país.”

“No processo de elaboração do nosso Documento de Estratégia de Reforma Judiciária, ouvimos todos os segmentos da sociedade e avaliamos mais de 55 mil opiniões e sugestões.”

“Alcançamos a primeira posição mundial na história da aviação. Nosso UAV Bayraktar TB3 tornou-se o primeiro veículo aéreo não tripulado a pousar e decolar do nosso navio TCG Anadolu. Este orgulho pertence a todos nós, a todos Türkiye!”

“Com a ativação do gás natural que descobrimos no Mar Negro“Oferecemos um subsídio de 65% ao gás natural para as famílias e um subsídio de 27% para as PME.”

“No âmbito das nossas inspeções preventivas baseadas no risco, auditámos 11.500 locais de trabalho e garantimos o pagamento de 900 milhões de liras a quase 1,5 milhões de trabalhadores”.

“Em nossas operações contra o financiamento de terrorismo“Apreendemos 76 milhões e 506 mil liras”.

“Para facilitar o acesso a alimentos saudáveis ​​e confiáveis, realizamos 1,3 milhão de inspeções e impusemos multas administrativas no valor de 1,4 bilhão de liras. Agora compartilhamos listas de alimentos falsificados e fraudulentos em tempo real com nossos cidadãos”.

“Prestamos serviços de saúde domiciliar a pacientes que não podiam ir aos hospitais, completando mais de 4 milhões de atendimentos”.

“Através do nosso Aplicativo de notificação eletrônica, Entregamos 67 milhões de notificações eletronicamente, alcançando economias significativas. Aumentamos o emprego em 843 mil, atingindo 33 milhões.”

Este resumo destaca as principais realizações e esforços da administração do Presidente Erdoğan em 2024.