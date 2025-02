Erdogan enfatiza a política externa ousada de Türkiyes e a liderança regional

Os sonhos da oposição nem podem ser comparados ao que alcançamos. Nossa viagem ao sudeste da Ásia destacou essa realidade mais uma vez. Uma grande nação não é construída apenas com palavras. Como nossos ancestrais, devemos estabelecer grandes objetivos.

Türkiye continua a quebrar convenções e desafiar as normas estabelecidas na política externa. Nesse período de mudanças críticas na política global, nossa visita foi extremamente importante. Participamos do Fórum de Cooperação Türkiye-Malaysia e assinou 11 acordos em vários campos. Após nossos intensos compromissos na Malásia, nos mudamos para a Indonésia. A economia da Indonésia, que atingiu um tamanho de 1,5 bilhão de dólares, está experimentando um grande salto adiante.

Ver emoção em crianças de todas as idades nos levou a uma atmosfera emocional completamente diferente.

Depois IndonésiaVisitamos o Paquistão, a última parada em nossa turnê. Paquistão É um país fraterno com o qual compartilhamos uma história e civilização comuns. Como podemos esquecer que o primeiro -ministro Shehbaz Sharif foi o primeiro líder a visitar a região afetada pelo terremoto? Como podemos esquecer isso em nossos momentos mais difíceis, nos apressamos com a ajuda do outro como dois países fraternos? Nós assinamos 24 documentos.

Desistir de líderes

Nos três países, abordamos problemas regionais, particularmente Gaza. Durante nossas visitas, também apresentamos TremUm dos novos símbolos de Türkiye, nossos colegas.

“Aqueles com uma visão estreita não podem nos entender”

O que importa para nós é a opinião e a perspectiva de nosso povo. Nossa nação conhece muito bem a razão por trás desse grande respeito e amor direcionados ao nosso país e a nós.

Outra verdade é a seguinte: o intenso interesse mostrado de todos os cantos do mundo é o resultado de nossa posição e princípios honrosos sobre questões regionais.

Enquanto muitos países, incluindo os da Europa, permaneceram em silêncio, nunca paramos de levantar nossas vozes para LaçoAssim, Palestinae Iémen.