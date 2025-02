Erdogan: Ficamos chapados sem dobrar ou hesitar ao lado do oprimido

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Quarta -feira disse que Ancara está remodelando Diplomacia global e afirmando sua influência de acordo com seu legado histórico.

“Türkiye continua a dividir os moldes em política externaDesafiar convenções e escrever um novo História do sucesso Em harmonia com seu legado histórico “, disse Erdogan durante seu discurso na reunião do grupo de partidos AK em Ancara.

Ele também reafirmou o compromisso de Türkiye de apoiar oprimido comunidades em todo o mundo.

“Hoje também permanecemos altos sem dobrar ou hesitar, juntamente com vítimas e vítimas oprimidas, seja em Laço Ou em outros lugares “, disse ele.