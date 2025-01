Erdoğan receberá o primeiro-ministro eslovaco Fico em visita oficial a Ancara

presidente turco Recep Tayyip Erdogan receberá o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, e a sua delegação, que chegará segunda-feira à capital, Ancara, para uma visita oficial.

O Diretor de Comunicações da Turquia, Fahrettin Altun, disse em comunicado no X que a visita se concentrará no fortalecimento da cooperação bilateral.

“Haverá uma troca de pontos de vista sobre questões regionais e globais atuais, incluindo as relações entre Türkiye e a UE”, acrescentou Altun.

Afirmou ainda que as principais discussões girarão em torno do fortalecimento dos laços entre os dois países, com a potencial assinatura de vários acordos.

“Por ocasião da visita, a assinatura de vários acordos está na agenda, incluindo uma declaração conjunta que elevará as relações entre a Turquia e a Eslováquia ao nível de ‘parceria estratégica’.”