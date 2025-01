Eric Garcetti se despede do cargo de 26º embaixador dos Estados Unidos: ‘O sonho americano e o sonho indiano são duas faces da mesma moeda’

No seu discurso de despedida, Eric Garcetti, embaixador cessante dos EUA na Índia, falou sobre os fortes laços forjados entre as duas nações durante o seu mandato como 26º enviado dos EUA. Garcetti manifestou orgulho pelas parcerias desenvolvidas entre os Estados Unidos e a Índia, destacando os progressos alcançados no fortalecimento dos laços diplomáticos, económicos e culturais.

Em uma mensagem de vídeo postada em suas redes sociais, Garcetti expressou sua ligação com a Índia, país que visitou primeiro quando criança e depois como estudante. Reconheceu o calor e a hospitalidade que lhe foram dispensados ​​pelo povo da Índia e destacou as diversas experiências que teve durante a sua estadia no país.

“Minha querida Índia, você não é apenas incrível: você é inesquecível. Com amor, Eric”, postou.

“Desde o momento em que desembarquei em Nova Deli para servir como 26º embaixador dos Estados Unidos, a Índia me senti em casa”, disse Garcetti. “Os dosti e zindadili do seu povo comovem-me todos os dias”, acrescentou, referindo-se às amizades profundas e ao entusiasmo pela vida que testemunhou ao longo das suas viagens pelo país.

Durante sua estada na Índia, Garcetti viajou extensivamente, visitando 28 estados e vivenciando a cultura e o patrimônio únicos do país.

Ele mencionou alguns dos momentos mais significativos de sua gestão, como passar pelos Ghats em Varanasi, cruzar pontes de raízes vivas em Meghalaya, navegar pelos remansos de Kerala e torcer pelo time indiano de críquete no Estádio Narendra Modi em Ahmedabad.

“Passei flutuando pelos Ghats em Varanasi, cruzei pontes de raízes vivas em Meghalaya, naveguei pelos remansos de Kerala, torci pela Índia no Estádio Modi e joguei basquete com as meninas na movimentada Mumbai. Vi aquela fusão da realeza antiga e da inovação moderna em Hyderabad, celebrei a cultura de Calcutá e a incrível história nos antigos templos de Chennai”, disse ele.

“Começamos um novo começo em Bengaluru”, disse ainda, referindo-se à abertura do novo consulado dos EUA ali.

Ao longo do seu mandato, Garcetti testemunhou conquistas significativas entre os Estados Unidos e a Índia, desde a colaboração na distribuição de vacinas e partilha de avanços tecnológicos até à abertura do consulado dos EUA em Bengaluru, a quinta missão dos EUA no país. Ele destacou a cooperação bem-sucedida entre cientistas, empresas e estudantes dos dois países.

“Vimos nossas empresas negociarem juntas, nossos tutores treinarem juntos e nosso pessoal comemorar junto”, refletiu Garcetti.

O Embaixador cessante também elogiou o espírito de inovação e progresso na Índia, observando que as aspirações mútuas entre os Estados Unidos e a Índia estão estreitamente alinhadas e falou do profundo respeito partilhado por ambas as nações e da crença nas possibilidades que a sua parceria pode oferecer.

“O sonho americano e o sonho indiano são as duas faces da mesma moeda”, disse Garcetti, expressando otimismo pela colaboração contínua entre os dois países.

“Índia, você tem meu coração”, acrescentou.

Ele acrescentou ainda: “Sempre amarei profundamente a América, onde nasci. Mas a Índia tem sido um lugar onde aprendi a abraçar a vida em todas as cores, um lugar onde a humanidade pode compreender o nosso passado e vislumbrar o nosso futuro”.

No final do seu mandato, Garcetti expressou confiança na relação duradoura entre os Estados Unidos e a Índia e enfatizou que os laços entre as duas nações continuarão a fortalecer-se no futuro. Ele concluiu sua mensagem com o famoso diálogo de Bollywood do estrelado por Shah Rukh Khan, ‘Om Shanti Om’.

