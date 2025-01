Erode o Leste por causa das eleições: partidos de oposição de Tamil Nadu boicotam as eleições e acusam DMK de intimidação – Tamil Nadu News

A tendência de boicote às eleições parciais em Tamil Nadu continua quando dois partidos da oposição, AIADMK e DMDK, anunciaram no sábado sua decisão de pular as próximas eleições parciais de Erode East, marcadas para 5 de fevereiro, alegando intimidação do ministro-chefe MK Stalin , Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) liderado por Stalin. ).

O secretário geral do AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, foi o primeiro a declarar o boicote, seguido pelo secretário geral do DMDK, Premalatha Vijayakanth. Ambos os partidos, que deram as mãos para as eleições de Lok Sabha de 2024, citaram razões semelhantes para permanecerem fora da disputa.

Reiterando a razão que ele deu para boicotar a votação de Vikravandi realizada em 10 de julho de 2024Palaniswami do AIADMK alegou que o DMK usaria táticas de intimidação e desencadearia violência para ganhar a cadeira.

“Eles (DMK) não permitirão que as pessoas votem livremente e a votação parcial não será realizada livremente”, disse Palaniswami em um comunicado, acrescentando: “O AIADMK está boicotando a votação parcial”. A decisão foi tomada depois de Palaniswami ter realizado uma reunião com os secretários distritais no sábado.

Entretanto, o secretário-geral do DMDK, Premalatha Vijayakanth, afirmou que não acredita na forma como as eleições parciais serão realizadas (sob o governo do DMK), pois serão “contra a democracia”.

DMK anunciou VC Chandrakumar como seu candidato para a votação secundária de Erode East.

A Comissão Eleitoral da Índia (ECI) anunciou recentemente a data da eleição depois que a cadeira ficou vaga após a morte do Congresso MLA EVKS Elangovan em 14 de dezembro.