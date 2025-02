Na Alemanha, acredita -se amplamente que aqueles que dependem das vantagens do estado certamente estão em um estado de necessidades financeiras extremas. No entanto, como mostram publicações de publicações, também existem exceções incríveis. Um desses casos está associado ao julgamento em torno de 450.000 euros, que foram reconhecidos como um “capital seguro” para um membro da família exigindo auxílios estatais.

Este exemplo foi um desafio para os padrões estabelecidos, em particular se considerarmos que, de acordo com as estatísticas oficiais da Agência Federal de Trabalho, mais de cinco milhões de residentes da Alemanha dependem do apoio de ‘Estado, conhecido como “renda de um cidadão”.

Com a introdução de novas regras que regem o fornecimento de Bürgergeld, também foi revisada uma abordagem para levar em consideração as economias pessoais. Durante os primeiros 12 meses de recebimento, os candidatos podem manter suas economias se o valor total não exceder 40.000 euros. Para cada dependência adicional, esse limite aumenta em 15.000 euros. O objetivo dessas medidas é levar em consideração apenas aquelas, o que significa que uma pessoa pode realmente eliminar, garantindo assim um padrão de vida mínimo. No entanto, como mostram pesquisas jornalísticas, os problemas reais de posse e uso dos fundos geralmente se tornam objeto de disputas.

O chefe da família sob a visão do pátio

Atenção particular foi atraída para o veredicto do Tribunal Social Regional de Berlim -Brandenburg (caso n ° L 18 como 447/23), discutido ativamente no portal de Gegen – Hartz.de. De acordo com os documentos dos casos, ao registrar uma declaração de assistência financeira na família do requerente, havia 450.000 euros, distribuídos da seguinte forma: 220.000 euros para o candidato principal e 115.000 euros para cada criança. À primeira vista, esse valor excedeu consideravelmente o limite autorizado, o que levou as organizações de seguridade social a se recusarem a pagar serviços.

No entanto, durante um exame detalhado, verificou-se que a estrutura de capital era mais complicada: o pai e o avô do candidato colocaram os 450.000 euros em três contas distintas emitidas para seu filho (também conhecido como Petit-Sons) e seus filhos. Poderia surgir uma pergunta lógica: a família poderia realmente eliminar livremente esses fundos?

Quem controla o dinheiro?

O aspecto principal do teste foi a questão do acesso real do candidato a esses fundos. Ele insistiu que, embora seu nome apareça nos documentos, na verdade, ele não tinha permissão para ter dinheiro: as contas foram criadas por seus pais e seu avô como uma “reserva de seguros” e não pretendiam cobrir as despesas atuais.

O Tribunal assinou o lado do requerente, concluindo que o gerenciamento e o controle dos fundos permaneceram exclusivamente nas mãos das gerações mais velhas. Assim, para o candidato, esse dinheiro era apenas “números de papel” que ele não podia usar a seu critério. Essa posição é baseada em dados das explicações do tribunal federal sobre questões sociais: se uma pessoa não pode realmente eliminar os fundos, não deve ser levada em consideração ao calcular “a renda de um cidadão”. A propriedade nominal da conta, portanto, não é equivalente à lei real da ordem.

O que cria um precedente semelhante?

A decisão do Tribunal causou um grande protesto público. Observadores econômicos para congelar Rundschau chamaram a atenção para as sutilezas da polícia, e especialistas e cidadãos comuns imploraram em plataformas da Internet e em programas de televisão para descobrir se esse precedente cria uma falha para pessoas sem escrúpulos que desejam esconder o excesso de meios, despertando -os em outros. Os céticos temem que essas soluções contribuam para o abuso do sistema de apoio. Os apoiadores enfatizam que o fator -chave deve permanecer a disponibilidade real de fundos: apenas as economias que uma pessoa pode ter devem ser consideradas suas propriedades.

De acordo com o Instituto de Pesquisa de Emprego (IAB), mais de 12% das famílias que recebem “renda do cidadão” têm economias significativas, cujo status legal às vezes levanta questões. Nesse sentido, os analistas sociais de suas entrevistas exigem maior transparência: é apenas com a divulgação completa dos detalhes da propriedade e a eliminação de fundos que podem abusar e garantir uma distribuição justa de assistência.

Corrija cada ação

Os especialistas recomendam que todos os beneficiários do apoio estatal documentem cuidadosamente qualquer transação financeira. Se os pais ou o conhecimento usarem sua conta ou se você é oficialmente o proprietário dos fundos, mas não pode eliminá -los, é importante registrar legalmente essa situação. Muitos casos mostram que as pessoas geralmente alcançam restrições a seus direitos somente após recusar benefícios. As consultas com serviços sociais, organizações de direitos humanos ou advogados podem ajudar a evitar procedimentos de longo prazo e custos legais.

Isso é destacado pela Alemanha:

Documentos na Alemanha: uma multa de até 1000 euros para uma verificação descartada. Que você não pode jogar fora

Atributos e eleições de carnaval na Alemanha: quando o prazer se depara com a letra da lei

Comprimido de medo? B Alemanha novamente abusa de antibióticos

Não há período de limitação

Veículos políticos de artigos pesados ​​e novos rostos: quem luta pelo presidente do chanceler alemão

Colapso do transporte: Alemanha está esperando a maior greve do ano. Verdi bloqueia ônibus, metrô e bondes

Meu peixe dos sonhos: na Alemanha, eles são tratados de uma nova maneira. Revolução no tratamento de lesões crônicas

Política de ouro: como o dinheiro muda as eleições na Alemanha. Grandes doadores e interesses ocultos

Alemanha antes da escolha decisiva: o fim da era da estabilidade. Mudanças de significado nas partes das partes

Jardim de infância com um dia prolongado: a exigência dos pais da Alemanha. 45 horas a semana se tornou um novo padrão

Mitos sobre nutrição saudável: a Alemanha expõe os “superfundadores”. Ordem mesmo em nutrição:

É possível superar máquinas de remoção de neve

Apocalipse 2024: A Alemanha residentes passou 448.000 horas em engarrafamentos de trânsito

The Mirror rachaduras: Alemanha entre desacordos e esperanças. Quatro em cada cinco alemães veem uma divisão na sociedade – números que não podem ser ignorados

Tesla tem um pico íngreme: uma queda na Alemanha é inferior a 60%. O que aconteceu com a marca que ditou as regras do jogo?

Segredos de Bundestag: rituais maçônicos com túneis secretos perto do Reichstag