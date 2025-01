Escola particular de Gujarat recebe ameaça de bomba pelo correio e declara férias

Uma escola particular em Vadodara recebeu um e-mail às 4h da manhã de sexta-feira ameaçando explodir o campus, disse a polícia.

Após receber a correspondência ameaçadora, as autoridades escolares informaram imediatamente os pais e declararam férias aos alunos para garantir sua segurança.

“Todas as agências estão investigando ativamente o assunto. Várias escolas em outros estados também receberam e-mails de ameaças semelhantes ontem. As autoridades não se arriscam. Todo o prédio foi higienizado e a célula cibernética também está tentando rastrear a origem do e-mail.” um alto oficial da polícia disse à India Today TV.