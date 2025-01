Escolhendo a conta bancária ideal? Alemanha oferece uma nova ferramenta

A Autoridade de Serviços Financeiros (Bafin) lançou um recurso online gratuito que permite aos clientes explorar os termos e condições de quase 6.900 modelos diferentes de contas correntes. O objetivo do projeto é garantir a transparência do mercado para que os consumidores possam avaliar objetivamente as ofertas dos bancos, caixas económicas e outros fornecedores.

Como aponta ZDFheute, é o primeiro portal de comparação governamental que não depende de publicidade comercial ou programas de afiliados pagos. Baseia-se em regulamentos europeus que exigem que os países forneçam aos cidadãos um mecanismo fiável para orientar as suas taxas bancárias.

Quase 7.000 opções online

O novo serviço Bafin disponibiliza dados de 1.100 instituições de crédito, que desde setembro enviam regularmente informação atualizada sobre os seus produtos. Entre os principais parâmetros disponíveis para comparação:

Taxas mensais de manutenção de conta

Taxas para cartões bancários (débito e crédito)

Condições de cheque especial

O percentual irá variar dependendo do saldo ou vice-versa dependendo do limite de crédito.

Número de caixas eletrônicos disponíveis

Para maior clareza, o regulador dá um exemplo do pacote de pagamento HVB Platinum do UniCredit Bank. Sim, o titular de um tarifário “platina” pode movimentar 99 subcontas, mas a tarifa mensal ronda os 50 euros. Segundo o portal, este é o segundo plano tarifário mais caro da classificação geral.

Do luxo platinado ao mínimo básico

O recurso Bafin inclui não só ofertas premium, mas também produtos especializados para diferentes categorias de clientes. Por exemplo:

Contas para menores, estudantes e aposentados

Você pode filtrar por idade ou critério social, e também ver quais bancos atuam em determinada região.

Contas Básicas

Estas opções universais, de acordo com a lei (desde 2016), devem ser oferecidas a todos, inclusive pessoas sem registro permanente ou vínculo empregatício oficial. No entanto, como notam os especialistas, alguns bancos fixam taxas até 30 euros por mês, tendo conseguido caracterizar esta ação como “custos de proteção” e uma forma de assustar grupos socialmente vulneráveis.

Juros vantajosos nas vendas

Segundo o portal, entre as descobertas interessantes está uma oferta da Förde – Sparkasse, que dá uma percentagem relativamente elevada no saldo positivo. Mas os consumidores, como lembram os especialistas, devem estar atentos a outras condições para não pagar a mais pelos serviços.

Como Ulf Linke, especialista especial em defesa do consumidor da Bafin, destacou numa entrevista à ZDFheute, o princípio fundamental do regulador é dar aos cidadãos uma ferramenta para uma escolha independente e informada:

Uma posição semelhante é expressa por Dorothea Moon, chefe do departamento de mercados financeiros da Federação Alemã de Organizações de Consumidores (vzbv): ela enfatiza que o lançamento de um serviço de comparação governamental é uma exigência de longa data da vzbv, e é uma sorte que o portal esteja finalmente operacional sem interesses comerciais ocultos.

Longo curso

Inicialmente, a ideia de criar uma plataforma gratuita deveria ser implementada antes do final de 2018. Depois, três anos depois, em 2021, o governo deu uma chance a um dos agregadores privados, o Check24, mas esse site durou apenas cinco meses: foi encerrado após ação judicial de organizações de consumidores, que apontaram que o mercado não estava totalmente operacional. coberto e o serviço dependia de receitas publicitárias.

Uma solução temporária foi oferecida pela Stiftung Warentest, que publicou uma comparação gratuita de cerca de 470 modelos de contas. Mas este projecto foi limitado no tempo e concluído no final de 2023. Com o advento do portal Bafin, segundo os observadores, as discussões de longo prazo sobre a criação de uma fonte independente de informação finalmente terminaram.

O que vem a seguir?

Para manter a plataforma online Bafin atualizada, os bancos são obrigados a comunicar quaisquer alterações de preços o mais tardar três dias após a sua entrada em vigor. Dessa forma, os usuários podem acompanhar as atualizações quase em tempo real.

Dorothea Moon sublinhou que na realidade este estado de coisas não corresponde à intenção do legislador europeu, que estabeleceu uma conta básica para todos. O regulador terá de continuar a trabalhar no problema dos preços excessivos, especialmente para as categorias da população socialmente vulneráveis.

Espera-se que o portal Bafin ajude as pessoas a escolher os serviços financeiros de forma mais eficaz e incentive os bancos a oferecer ofertas mais competitivas e acessíveis.

