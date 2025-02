"Esconde um projeto autoritário". Meloni voa para as pesquisas? Bonelli perde a cabeça

“Quer a lei mundial Delegitimize órgãos supranacionais Garanta que o direito internacional e a legalidade. Eles atacam a ONU, o Tribunal Penal Internacional, UNRWA. Deus sente, em casa e na lei, e Giorgia Meloni é a ferramenta desse direito na Itália. Para eles, a democracia é apenas um obstáculo para seus planos. Estamos em um momento crucial da história e servimos uma resposta clara e forte. Meloni, atrás do bom vestido, esconde Um projeto autoritário. Quando o judiciário é atacado, quando os serviços secretos denunciam os juízes, quando um ministro chega ao Parlamento para mentir e um criminoso e estuprador como Almasri é libertado, somos confrontados com uma reviravolta autoritária perigosa. Avs e co-portavoce da Europa Verde, da visão comum, dedicaram o evento AVS No escolhido e escolhido, realizado em Nápoles.

“Não estamos satisfeitos com o fato de o primeiro -ministro ter ido a uma cavidade dos neo -nazistas, onde o futuro do planeta é considerado o futuro. serra elétricaElon Musk também – ele continuou -. Queremos dizer que na Argentina os pobres aumentaram 5 milhões? Queremos dizer que este mundo plutocracia quer aumentar a pobreza por trás das pessoas pobres em todo o mundo? Queremos acordar e dizer que este meloni é um hoje Ferramentas formidáveis ​​nas mãos do direito E para finanças globais empobrecer cada vez mais nosso país? Pensamos nas contas doces e a partir daí os italianos entendem imediatamente “





E novamente: “Nós, assim como os Avs, reunimos Mais de 400 gerentes e gerentes que representam as melhores inteligências da aliança verde e deixada que disponibilizamos ao país e também de uma aliança que queremos construir. Mas vamos dizer também claramente que, se alguém pensa que quer fazer sem o verde e deixou a aliança, ele sabe que ele fará sem uma parte substancial do país e entregará o futuro governo à direita da terra “