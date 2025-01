Escort revela os pedidos sexuais “estranhos” após a filtração da deboche de Davos: ser um pequeno bastardo, tocar pinguim e mais

Uma escolta da Suíça disse a verdade sobre alguns dos pedidos “mais estranhos” que ele recebeu como trabalhador do sexo, dias após a publicação de histórias de debocheia em Davos, enquanto a elite mundial se reuniu para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial.

A prostituição é legal na Suíça e, de acordo com um relatório do Daily Mail, as agências de companheiros viram uma demanda maior durante o evento. Segundo relatos, as prostitutas foram forçadas a assinar acordos de confidencialidade.