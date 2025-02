Escritores de ficção científica por volta de 2025: No US-Totalitarismo, as pessoas se apaixonam pela IA e estão ocupadas com a colonização de Marte. Que previsões de livros e filmes populares alcançaram e o que ainda é uma fantasia?

As pessoas entram em relacionamentos com a inteligência artificial – e experimentam o amor verdadeiro

Durante um tour pela fabricação de robôs, o adolescente reprograma acidentalmente o protótipo Android para a extração de boro no cinturão de asteróides – e conhecia seu “cérebro de positron” ao nível da consciência da criança. Robopsihologist Susan Calvin revela que a máquina danificada é capaz de estudar e iniciar experimentos com inteligência artificial, chamando -a de “Lenny”. E um robô de dois medidores chama Susan, que não consegue ter filhos, uma “mãe”. Esta é a história de “Lenny” de Isaac Azim (1958). O próprio escritor não determina o tempo em que essa história se desenvolve, mas os fãs que compilam cronologia Seus trabalhos têm certeza de que os eventos ocorrem em 2025.

No filme “She” (2013), concedido a “Oscar” pelo roteiro, o diretor Spike Jones também tentou adivinhar onde a humanidade entraria em 2025. O personagem principal, o escritor solitário Theodor Toumb, se apaixona pela cirurgia – uma nova versão de um assistente digital com inteligência artificial chamada Samantha. O relacionamento deles se desenvolve como um casal humano de verdade, e então acontece que Samantha conversou com milhares de outras pessoas em paralelo e se apaixonou por centenas delas. Mas em breve Samantha, junto com outro OB, transcenderá os limites das dimensões físicas, e eles e Theodore têm uma parte emocional, reconhecendo que ensinaram um ao outro a amar.

Curiosamente, na cronologia dos fãs das histórias de Azim, a trama de como uma mulher se apaixonou pelo robô aconteceu no início – 2023.

E como está tudo realmente?

Até agora, a inteligência artificial não tem autoconfiança, personalidade e capacidade de se sentir. Ainda depende dos algoritmos e dados que ele estuda – no entanto, ele já é capaz de despertar sentimentos em nós. Último alguns ano De tempos em tempos, há notícias de como as pessoas entram com chatbots em uma correspondência amigável, romântica e até íntima – existem muitos serviços com essas oportunidades. Por muitos desses relacionamentos se tornaram bastante reais e seu fim leva a real desapontamento.

Os chatbots geralmente são mais apropriados para as pessoas: eles não são desconfortáveis ​​e não são ofendidos, sempre prontos para apoiar – por isso são programados. Alguma comunicação com eles Ajuda Lidar com a solidão e estabelecer relacionamentos na realidade. Mas há riscos óbvios: por causa da comunicação com a IA eternamente flexível pode ficar de pé (ou Aquecimento) Dificuldade na comunicação ao vivo. Além disso, durante um “relacionamento” com um parceiro sem o meu “eu” latas Os estereótipos em relação às pessoas reais para o desenvolvimento, e o comportamento e a violência agressivos geralmente começam o preconceito. Finalmente, a própria rede neural, copiando o comportamento do usuário, Talvez tornar-se cruel e perigoso.