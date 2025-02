Rachaduras no Ledyanka Pokrov se expandiram consideravelmente em apenas cinco anos, disse o relatório do Grupo de Pesquisa Internacional, publicado na revista Nature Geoscience. A equipe liderada por Tom Chadli, da Universidade de Daremsk, os britânicos analisaram mais de 8 mil mapas 3D da superfície da camada de gelo, obtidos com base em imagens de satélite de alta resolução.

Os dados mostram que, no período de 2016 a 2021, as rachaduras foram maiores e mais profundas nas bordas rápidas da cobertura glacial. Esse desenvolvimento ocorre mais rápido do que o observado anteriormente.

Os pesquisadores acreditam que temperaturas mais altas devido às mudanças climáticas tornam o gelo mais rápido, fazendo com que rachaduras desligem e penetrem mais profundamente na massa de gelo. Nas bordas da cobertura de gelo, onde grandes geleiras são encontradas com o mar, a velocidade de corrente gelada aumentou.

Segundo o estudo, a Groenlândia ajudou desde 1992 a aumentar o nível do mar em cerca de 14 milímetros. Ao manter a tendência, a água derretida pode aumentar o nível dos oceanos em 30 centímetros do escudo de gelo contra 2100. Se todo o gelo da Groenlândia derreter, o nível do mar poderá subir para sete metros.