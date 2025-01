Esfaqueamento de Safi Ali Khan: dentro da casa do ator de Bollywood em Bandra, onde ele foi esfaqueado

O ator Saif Ali Khan sofreu várias facadas durante um suposto assalto em sua luxuosa casa no exclusivo resort Bandra West, em Mumbai, na manhã de quinta-feira.

Khan foi submetido a uma cirurgia no hospital Lilavati e estava fora de perigo, segundo os médicos que o trataram.

Surgem dúvidas sobre a segurança do conjunto habitacional onde está localizada sua casa. A Divisão Criminal de Mumbai disse que o agressor entrou no prédio escalando as paredes de um prédio adjacente. Isso levanta mais questões sobre os planos de segurança do edifício.

CASA SAIF EM BANDRA

Saif, sua esposa Kaneera Kapoor Khan e os filhos Taimur e Jeh moram no complexo de apartamentos Satguru Sharan. Os relatórios sugerem que eles possuem quatro andares no prédio de 12 andares.

A casa de Khan teria salas separadas para música, academia, biblioteca, elevador e piscina privativa. O valor de sua casa é estimado em cerca de Rs 45 milhões. A piscina está localizada na cobertura.

Antes de se mudarem para Satguru Sharan, Saif e Kareena moravam em um prédio chamado Fortune Heights, situado perto de sua casa atual.

Satguru Sharan foi construído pela Satguru Builders em 2007 e está localizado na St. Theresa Road, a quase 1,2 km da costa de Mumbai.

Bandra West, localidade onde fica a residência de Saif, é uma área chique onde os preços dos imóveis são extremamente altos e as estrelas de Bollywood são comuns nas ruas.

Além de Saif, Bandra West também é o lar de Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Sohail Khan, Rekha e Naseeruddin Shah.

O ATAQUE A SAIF

A polícia disse que o intruso foi confrontado pela primeira vez por uma funcionária que também sofreu ferimentos. O ator foi atacado quando interveio. O agressor entrou na casa de Saif pela escada de incêndio com a provável intenção de cometer um assalto. Ele permaneceu lá por horas, segundo a Polícia de Mumbai.

O ataque ocorreu por volta das 2h30 da manhã no quarto das crianças, quando um funcionário da casa deu o alarme ao perceber o intruso. Respondendo à comoção, Saif Ali Khan entrou na sala e confrontou o intruso, originando uma luta violenta em que o ator foi esfaqueado seis vezes. A governanta também sofreu ferimentos leves na mão.

O invasor, que foi identificado, fugiu do local, o que levou a polícia a formar dez equipes para prendê-lo.

As autoridades analisaram entre 25 e 30 clipes de imagens de CCTV relacionadas ao caso para reunir mais evidências.

Imagens de CCTV do intruso não identificado que esfaqueou repetidamente o ator Saif Ali Khan dentro de seu apartamento foram localizadas no sexto andar do prédio, informou a agência de notícias PTI, citando fontes policiais.

No entanto, imagens de duas horas antes do incidente não mostraram ninguém entrando na sociedade habitacional, disse a polícia.

Foi protocolado um Primeiro Relatório de Informações (FIR) com base em denúncia apresentada pela empregada doméstica, designando-a como principal reclamante do caso.