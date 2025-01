Esfaqueamento de Saif Ali Khan: perguntas ainda sem resposta

Um homem conseguiu invadir o luxuoso apartamento de Saif Ali Khan e Kareena Kapoor em Bandra, entrar furtivamente no quarto do filho mais novo e ferir Saif durante um confronto. Uma pessoa foi presa em conexão com o ataque com faca, ocorrido na madrugada de 16 de janeiro. Seis dias se passaram desde o incidente, mas ainda existem questões importantes Perguntas que ficam sem resposta e apontam inconsistências. na sequência dos acontecimentos e na investigação até agora.

Aqui está uma olhada em algumas das principais questões:

Como o invasor pôde entrar sem ser detectado pela entrada principal de uma residência tão importante e alta em Bandra?

Não havia protocolo de segurança para controlar a entrada?

eram os guardas adormecidos durante esse tempo?

durante esse tempo? Porque é que os funcionários masculinos presentes no interior da casa não agiram quando Saif foi atacado e o que fizeram durante este momento crucial?

Uma pessoa foi presa pela polícia, mas por que sua aparência é diferente da do homem visto descendo as escadas do prédio no dia do incidente?

É uma iluminação ou sugere um possível erro de identificação ou manipulação deliberada?

Como é que o arguido conseguiu esconder-se no jardim do edifício de Saif Ali Khan durante duas horas após o esfaqueamento sem ser detectado?

Ninguém revistou as instalações durante esse período depois que o alarme disparou?

Para obter alguns esclarecimentos sobre a investigação, a India Today TV conversou com Yashovardhan Azad, ex-oficial do IPS e ex-diretor especial do Bureau de Inteligência, e PK Jain, ex-DGP (Operações Especiais) adicionais da Polícia de Maharashtra. Os dois ex-funcionários analisaram o caso e a investigação e apontaram inconsistências e os rumos que a investigação deveria tomar.

“Deixem-me dizer-vos, há definitivamente inconsistências… Em Mumbai, onde tivemos criminosos, com corpos bem oleados, que podiam escalar edifícios altos, nesses edifícios, para manter uma janela sem grade, é chocante. ”, disse Yashovardhan Azad.

“Em segundo lugar, a falta de CCTV suficiente também é chocante. Na verdade, um edifício comum em Noida é muito mais seguro e equipado com CFTV do que aquele que vemos em Mumbai. Em terceiro lugar, a maioria dos seguranças em Mumbai trabalham durante o dia e simplesmente vêm trabalhar e dormem no local. Além disso, eles foram contratados por agências de limpeza, não por uma agência de segurança”, disse Azad.

Ele então falou sobre o que a investigação policial descobriu até agora, incluindo impressões digitais registradas no local.

“Agora, não há como negar que as impressões digitais foram encontradas lá. A santidade das impressões digitais ou do DNA cabelo retirado da touca, depois a identificação pelos funcionários da casa, mais a recuperação da terceira parte da faca, isso estabeleceria claramente se esse cara é o original ou não”, disse Azad.

Ele então falou sobre relatos de que o suspeito estava pendurado perto de um parque após a tentativa fracassada de roubo.

Azad então levantou algumas questões cruciais sobre isso, perguntando: “Alguém ligou para o esquadrão voador? Alguém ligou para 100? Qual foi a resposta naquele momento específico?

Enquanto isso, PK Jain questionou a sequência de eventos que levaram ao ataque e depois.

“Afirmei desde o início que existem certas lacunas em toda a história. No FIR que foi perdido, também houve algumas lacunas. As coisas pareciam bem, no sentido de que apenas a empregada e Saif Ali Khan cuidavam do suposto culpado, mas ninguém mais veio em seu socorro. E então, quando o trancam em um quarto, ele foge daquele quarto. Quer dizer, há muitas coisas que não batem certo”, disse PK Jain.

Ele também observou que as impressões digitais podem desempenhar um papel crucial na confirmação do suspeito.

PK Jain, no entanto, questionou por que o ladrão ainda estava no local depois de esfaquear Saif e fugir do local. “Há muitas outras coisas que não combinam na minha opinião”, disse PK Jain.

Ele, porém, acrescentou: “Mas veja, o investigador é a melhor pessoa para comentar as provas que ele tem em seu poder. E a troca da guarda nesta fase, a menos que haja um motivo importante, geralmente não muda o oficial de investigação.”

Ele disse que a mudança do investigador no meio da investigação “não é nada normal”. “Eu diria que a polícia fez um trabalho maravilhoso se o acusado estiver certo. A polícia fez um trabalho maravilhoso ligando os pontos e prendendo-o em Thane”, disse PK Jain.

Mas ele apontou “certas lacunas em toda a história”.

Azad, por sua vez, disse que a investigação foi provavelmente “confiada aos melhores, porque há muitas coisas a fazer”.

Ele então disse que poderia apontar “muitas outras coisas óbvias”. “Por que Kareena não foi com ele no triciclo? Por que Taimur estava? perguntado.

Ele então disse que é “chocante” que os quatro funcionários do sexo masculino tenham se escondido e não se aproximado para combater o intruso. Azad acrescentou: “Mas se você vir na estrada um cara intimidando e massacrando sua amante na rua e tem gente parada tirando fotos, mas ninguém interfere. Esta é a Índia para você.”

Além das lacunas na pesquisa, outra descoberta que adicionou uma camada de complexidade à pesquisa é a Nacionalidade de Bangladesh do suspeito preso. Mohammad Shariful, o suspeito preso no caso de esfaqueamento de Saif Ali Khan, entrou ilegalmente na Índia vindo de Bangladesh.

Quando questionado sobre a necessidade de transparência na investigação, PK Jain disse: “Na verdade, a polícia não deve e não pode divulgar os detalhes da investigação. Algumas informações objetivas, sim, eles podem compartilhá-las com a mídia, mas a linha de investigação, o que exatamente eles fizeram, o que exatamente estão fazendo, não acho que deva ser de domínio público. “

“Porque se a polícia começar a dar teorias, isso prejudica mais o caso do que ajuda”, acrescentou.

Enquanto isso, Azad observou que o nacionalidade do suspeito Tem implicações de segurança.

“Mas no final há uma coisa: este tipo de entrada e este tipo de crime cometido por um imigrante do Bangladesh que acabou de chegar há alguns meses tem implicações de segurança. E se hoje a polícia passar por um processo de verificação em todos os estados, será bom para nós”, disse Azad.