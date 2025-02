Espaço pessoal: Belma Gaudio

Você sempre quis dar uma olhada nas casas dos moradores mais elegantes da Grã -Bretanha? No espaço pessoal, mergulhamos profundamente no design, olhando para os modestos insiders da indústria para descobrir como eles organizam seu espaço. Luxo achados nas lojas de designers com segredos de compra usados, perguntamos aos especialistas os conselhos de design de interiores que fizeram de casa uma casa. Então Belma Gaudio, fundador da designer boutique Koibird nos traz pela maneira como seu amor por cor e experimentação moldou o novo redesenho futurista das lojas.

Como você descreveria a abordagem de Koibird no estilo de design de interiores?

O estilo de Koibird reflete o que oferece na moda. Artigos ousados, únicos e coloridos, com elementos de design inesperados que carregam uma sensação de aventura e individualidade, o que o torna perfeito para quem quer que seu espaço de estar se sinta como uma galeria de arte ou um espaço vibrando muitos tesouros com uma história para contar, e uma personalidade a se expressar. Seja copo, vasos, isqueiros, almofadas, pratos ou qualquer objeto, todos têm um sentimento de prazer, espírito e um toque artesanal.

Se entrassemos na loja um dia, o que provavelmente veríamos?

Design Studio Protegido Revisou a loja Koibird nesta temporada em Marylebone, Londres, com um esquema de cores e detalhes ecléticos de gradiente, incluindo uma escultura gigante do planeta e um piso pintado de lava pintada. Uma paleta futurista brilhante foi usada com mistura verde em rosa e roxo na sala principal da loja, com uma sala de discoteca surpresa na parte de trás para a seção interior, todos vestidos com mosaicos de discoteca.

Como Uchrony disse, o dinheiro representa a transformação, servindo como uma metáfora visual da evolução e versatilidade que define a identidade do Koibird. E o novo nesta temporada é o Koi11 Nutrition Coffee, que é alojado dentro da loja com sua própria marca molecular molecular molecular e um menu de 11 guloseimas com suplementos e bebidas focadas em nutrição e picadas doces.

(Crédito da imagem: Koibird)

Que estilo, a época ou a atmosfera estética diz mais agora?

Eu realmente gosto do que a Uchronia faz nos interiores no momento, introduzindo muitas cores e brincadeiras, mas de uma maneira sofisticada adulta, sem ter infantil. Gosto de maneiras novas e interessantes de brincar com cores nos espaços, que são altos e lembram -o de entrar em uma pintura de arte contemporânea.

Quais são os melhores pedaços da loja de Londres?

Estamos localizados na incrível Marylebone Lane, que tem muita energia e um verdadeiro sentimento de comunidade chique. Tantos bons restaurantes, cafés e lojas, e temos a impressão de que estamos no bairro perfeito para a nossa marca. Nossa experiência imersiva nas lojas sempre foi o empate para a loja, é um lugar único para descobrir coisas novas e agora, com a adição de Koi11, dividimos esse sentimento de descoberta à comida e bebida.

Eu acho que a maneira de seguir os espaços de varejo é incorporar todas as diferentes experiências que um consumidor deseja viver quando for a um espaço, que inclui a descoberta de nova moda, novos objetos legais e desfrutar de uma bebida saudável e visualmente atraente e um lanche.

Quais são as melhores compras em que você investiu na loja recentemente?

A Françoise, uma nova marca de roupas, é uma marca de luxo francesa que enfatiza a sustentabilidade, criando peças exclusivas a partir de tecidos vintage luxuosos de todos os produtos em Paris. A coleção inclui vestidos de seda, camisas feitas sob medida, trincheiras modernas com um compromisso com o artesanato.

Também estamos encantados em transportar Giovanni Gerosa nesta temporada, uma marca de luxo italiana que tem vestidos de crochê, camisas de seda e tricô, todos distinguidos por suas texturas únicas e suas paletas de cores vibrantes. A coleção é um país dos sonhos, uma viagem a roupas coloridas e feitas à mão que são únicas e especiais.

Que interiores poderíamos encontrar uma captura de tela em sua pasta gravada como inspo?

Meus arquivos de inspiração são muito VAST, não sou inspirado por nenhum estilo ou época, mas é uma mistura inteira de mundos, várias imagens vintage para Verner Panton, Jacques Lagrange, Studio Pegalli, Wes Anderson, Jacques Lacoste Gallery e eu amo o Instagram fixo @_dreamspaceareia @DecorhardCore.

Como você atualiza as tendências internas para cada estação?

É realmente baseado em um sentimento, um humor, um tema, mas sempre permanecer fiel à marca. Ele foi motivado por destinos de viagem no passado, onde a loja tinha um tema de localização de destino muito forte. No entanto, desde a Covid, paramos de focar nisso e começamos a fazer temas e inspirações mais gerais, filmes, a acomodação de temas festivos e depois passamos mais em uma orientação artística. Nos últimos anos, a loja se concentrou em colaborações artísticas, por exemplo, com o artista mexicano Rafael Uriegas, que pintou a loja inteira em um de seus murais, e colaboramos com o Salon 94 em Nova York no passado para apresentar Kwangho Lee em Nosso conceito coreano. Nesta temporada, só queríamos uma atmosfera nova, cósmica e futurista que completasse a adição de café, e Uchronia deu vida a isso.

O recém -aberto bar de nutrição KOI 11 permite que os compradores comam e bebam alimentos e bebidas adaptogênicos e probióticos, bem como sua experiência de compra. Como você achou o conceito de espaço de bem-estar e o que Koibird significa?

O objetivo de Koibird é um sentimento de descoberta e encontrar algo único, interessante, aspiração, e queríamos traduzir isso em comida e bebida. Pessoalmente, sou completamente um gourmet, mas também muito saudável, e muitas vezes sou curto quando vou a cafés, porque a maioria usa as mesmas bebidas que não bebo (café, por exemplo ou matcha de má qualidade) que são carregadas com leites gordurosos, Cheios de aditivos, xaropes e lanches são todos doces e ricos em nozes, e sempre contêm datas, bananas e gorduras desnecessárias que não são nutritivas nas quantidades consumidas. Então, eu queria criar um lugar de comida e uma bebida emocionante, fresca e diferente, sem culpa e nutritiva. O local ideal para uma bebida e um lanche no meio da manhã ou no meio da tarde, quando a pausa se instala, e você não quer ter uma sobremesa completa, mas que deseja ter um tratamento nutritivo. Eu queria um lugar onde eu pudesse tomar tantas bebidas e mordidas que quero saber que não há nada de errado com elas. E eles são deliciosos!

Quais são seus itens favoritos no menu?

Depende da hora do dia! Na verdade, eu não gosto de café, mas gosto do nosso café adaptogênico chamado da maneira que você me faz sentir, porque tem uma mistura chamada felicidade que promove o equilíbrio e o humor hormonais. Eu também gosto de nossa folha de figo e do vinagre de maçã de maçã, chamado Suga Killa, que tem vantagens incríveis no açúcar no sangue e, como eu tomo uma proteína Shake (apenas em casa, como costumo encontrar em lugares externos, eles geralmente são cheios de Coisas ruins!), Também gosto do nosso colágeno matcha e do Shake de proteína UBE, chamado Beauty and A Beast.

(Crédito da imagem: Koibird)

Quais são suas tendências favoritas para comprar agora na Koibird?

Nós realmente não aderimos às tendências e não compro tendências, mas se tivesse que escolher quais são meus temas favoritos na loja, diria que os itens de gancho e artesanato são os favoritos. Também temos uma colaboração de artistas especiais em março, que envolve um artista que produz vasos e navios que parecem ser feitos de açúcar! É uma marca favorita que vem exclusivamente em março.

Onde estão seus lugares favoritos para comprar abaixo:

– vintage/antigo: Reforçar,, Vintage JeanModa vintage para moda vintage, Rosa Uniacke, Golborne 44E O apartamento.dk Para antiguidades. Interiores de anêmona para alguns selvagem Peças dos anos 80. Inestável é uma excelente aplicação para vários leilões menores.

– Acessível: O Site Collagère é um mercado que possui uma boa mistura alta e baixa, muito bem organizada. Eu também olho para o Etsy para coisas fofas, até pequenos itens decorativos vintage, como estatuetas de porcelana pequenas Lemoges ou a velha China Belleek.

– Peças de investimento de luxo:: 1º DIBSHá algo para todos lá.

– Têxteis decorativos, acessórios e chaves de acabamento: Eu tendem a procurar têxteis antigos o máximo possível, meu favorito seria Fortuna E Rubelli tecidos. Eu amo os móveis e acessórios da Uchronia para adicionar uma dose de prazer, então muitas das minhas chaves de pesca decorativas são Koibird ou antiguidades aleatórias que encontro em leilão, mercados e especialmente durante minhas viagens. Há também um bom fluxo no Instagram chamado Octopus, com lindas pequenas coisas. E nos Estados Unidos, eu sempre navego Casas e festas!. Uma loja online tão divertida.

Que conselho você daria a quem quer redecorar seu espaço?

– Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Mova os móveis em lugares diferentes, salas diferentes. Ele refresca as coisas e talvez você encontre um lugar melhor para as coisas.

– A nova cor de tinta também pode fazer uma grande diferença, talvez experimentar bordas em torno de molduras de portas ou papel de parede em prateleiras, arranhões no chão, etc. A pintura ou decoração óssea pode mudar as coisas. Em seguida, você pode adicionar pequenos objetos decorativos, como almofadas, cobertores, bandejas, livros, castiçais. Costumo amar um tema ou um animal, então começo a coletar coisas neste tema, no momento, eles são galo!

– Se você deseja fazer uma revisão maior, verifique se está em um cristal claramente mais cristalino, que sempre será mais caro e levará mais tempo e esforço do que você pensa! Seja honesto desde o início do que será necessário.

– Redecoração é um renascimento. Esta é uma oportunidade de começar a frescura novamente e uma nova tela virgem, e é tão emocionante que a vida não nos oferece muito. Então, se você se rompeu, se você estiver deprimido, se seguir uma direção diferente da vida, se você mora em um espaço, seu espaço tem energia ruim (não o faz feliz, calmo e contente) que você certamente deve redecorar .

Compre o estilo de Belma:

