Espanha: 30 feridos, 9 em estado muito grave após a queda de um teleférico numa estância nos Pirenéus

Num trágico incidente, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas num acidente de teleférico na estância de esqui espanhola de Astun, nos Pirenéus, informou a imprensa no sábado.

O acidente na estância de esqui de Astún, nos Pirenéus, ocorreu por volta do meio-dia.

Segundo a emissora estatal TVE, cerca de 80 pessoas ainda estão presas no teleférico.

“É como se um cabo tivesse se soltado, as cadeiras tivessem quicado e as pessoas tivessem sido jogadas fora”, disse uma testemunha à TVE.

A estação de esqui disse em X que estava “trabalhando com serviços de emergência” e que a sua administração expressou “consternação e apoio às pessoas afetadas” pelo incidente.

A causa do acidente ainda não é conhecida.

“Aparentemente, houve uma falha na polia de retorno de um dos teleféricos e isso fez com que o cabo perdesse tensão, fazendo com que algumas cadeiras caíssem e outras ficassem penduradas”, explicou Miguel Ángel Clavero, diretor de emergência da região de Aragão.

A principal autoridade de Aragão, Jorge Azcón, disse que uma mulher foi transportada de avião para o hospital com ferimentos graves.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disse-se “chocado” com a notícia do acidente e manifestou a sua proximidade aos feridos e aos seus familiares.