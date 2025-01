Espanha bate novo recorde de chegadas de imigrantes irregulares em 2024

Espanha estabeleceu um novo recorde para chegadas de migrantes em 2024, com 63.970 pessoas a entrar irregularmente em território espanhol por via terrestre ou marítima, segundo dados do Ministério do Interior publicados esta quinta-feira.

Este é o segundo ano consecutivo que a Espanha bate o recorde de chegadas.

Em 2023, o total foi de 55.718, quase o dobro do registado em 2022.

Em 2024, a grande maioria das chegadas irregulares (46.843) fizeram a perigosa viagem marítima do noroeste de África até às Ilhas Canárias, em Espanha.

Um relatório publicado em dezembro pela ONG Caminando Fronteras estimou que uma média de 30 pessoas perderam a vida diariamente ao tentar chegar a Espanha em 2024. Quase 10 mil morreram ao tentar chegar às Ilhas Canárias.

O presidente da Espanha Ilhas Canárias destacou a incapacidade da região para gerir o influxo, especialmente quando se trata de menores, dizendo que os serviços estão sobrecarregados e incapazes de tratá-los com dignidade ou de acordo com as obrigações em matéria de direitos humanos.

Numa entrevista à emissora espanhola RTVE na quinta-feira, a ministra da Migração espanhola, Elma Saiz, disse que o governo está a trabalhar para chegar a um acordo que redistribua automaticamente os jovens migrantes para o continente.

Saiz destacou ainda que a nova lei de imigração do país entrará em vigor em 2025. Espera-se que legalize cerca de 300 mil imigrantes indocumentados anualmente durante os próximos três anos.

O ano “2025 marcará a Espanha como um farol de inclusão e convivência com os imigrantes”, afirmou.

A ministra aplaudiu o Pacto de Migração da UE, alcançado em 2024, que disse que será implementado em 2025.

A outra principal rota migratória para Espanha foi através de barcos para a Península Espanhola ou para as Ilhas Baleares no Mediterrâneo, que registaram quase 14.500 chegadas em 2024.

Observou-se também um aumento significativo no número de migrantes que atravessam a fronteira terrestre para Ceuta, o enclave espanhol no Norte de África, onde mais de 2.500 pessoas atravessaram, mais do dobro do número de 2023.