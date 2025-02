Espanha rejeita a sugestão de Israel que deve levar a Gazans deslocados

Espanha Quinta -feira rejeitou a sugestão do Ministro da Defesa de Israel que os países se opunham IsraelOperações em LaçoComo a Espanha, você deve tomar gazanes deslocados.

“Primeiro … ninguém deve discutir para onde os Gazans palestinos deveriam ir, porque esse debate está fechado”, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha Jose Manuel Albares Em uma entrevista à estação de rádio da RNE.

“A terra dos gazanes palestinos é Gaza. Gaza deve fazer parte do futuro estado palestino, como a Espanha e a maioria das nações do planeta reconhece”, disse ele.

Logo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu plano de assumir o comando “de Gaza, deslocar toda a sua população e fazer dele o” Riviera del Middle Oriente “, o governo israelense começou a preparar um plano para permitir o” voluntário Saia “dos residentes da faixa de Gaza.

Quando perguntado quem receberia os palestinos, o ministro da Defesa israelense Israel Katz Na quinta -feira, ele sugeriu três nações européias que recentemente reconheceram o estado palestino.

“Países como Espanha, Irlanda, Noruega e outros, que nivelaram acusações e declarações falsas contra Israel por suas ações em Gaza, são legalmente obrigadas a permitir que qualquer residente de Gaza entre seus territórios”, disse ele, de acordo com o canal 12 de Israel .

“Sua hipocrisia será exposta se eles se recusarem a fazê -lo”, acrescentou Katz.

“A Espanha toma decisões soberanas e de forma independente. Nenhum terceiro deve nos dizer o que fazer”, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha quando perguntado sobre os comentários de Katz.

Albares explicou que a Espanha está claramente “em solidariedade com Gaza” e tomou palestinos, como crianças, pessoas extremamente doentes ou refugiados. No entanto, ele disse que isso não muda o fato de que “Gaza é o lugar dos Gazans”.

“O que estamos fazendo é apresentar nossa ajuda humanitária o máximo possível para ajudar as pessoas depois de mais de 45.000 pessoas inocentes foram vítimas de atentados indiscriminados”, disse Albares, referindo -se ao número de mortes dos 15 meses ofensivos de Israel em Gaza.

Ele disse que o mundo precisa ajudar a reconstruir Gaza como um “primeiro passo” para obter o estado da Palestina, que inclui Gaza e a Cisjordânia, “Standing”.

Ele também condenou os níveis atuais de violência dos colonos excitados como “completamente inaceitáveis”.

Albares disse que entrou em contato com outros estados europeus e árabes que concordam com a posição da Espanha no futuro da Palestina.

“A UE deixou claro que é colocado em favor de uma solução de dois estados”, acrescentou.