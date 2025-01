Espanha saúda cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza

Espanha manifestou no domingo o seu apoio à acordo de cessar-fogo em Laço e a libertação Hamas dos três primeiros Reféns israelensesque estava detido há mais de 15 meses.

“É importante que o cessar-fogo seja consolidado e permita a libertação dos restantes reféns e o afluxo massivo de ajuda humanitária da qual Espanha fará parte, para a qual o trabalho da UNRWA é essencial e insubstituível”, afirmou o Governo espanhol num comunicado. declaração.

Transmitiu os seus melhores votos de recuperação dos reféns, destacando a importância destes passos para a paz.

“É essencial que as negociações entre as partes sejam retomadas imediatamente para avançar às sucessivas fases do acordo”, continua o comunicado.

“Os esforços de estabilização em Gaza só serão viáveis ​​se a Autoridade Palestiniana assumir as suas responsabilidades de governação em todos os territórios palestinianos, restaurar a segurança e os serviços básicos e se preparar para a reconstrução de Gaza.”

A Espanha também reafirmou a sua dedicação à solução de dois Estados como chave para a paz regional.

“O Governo de Espanha continuará a trabalhar com parceiros e aliados regionais para promover a implementação da solução de dois Estados, que é a melhor garantia de paz e estabilidade para a região.”