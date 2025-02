Primeiro, diz o especialista, um pagamento fixo será dobrado: isso significa que eles também receberão 8907,7 ​​Roebel devido à aposentadoria. Em segundo lugar, todos os aposentados dos 80 anos têm direito à compensação pelo atendimento aos cidadãos com deficiência no valor de 1314 Roebel. A partir de 1º de janeiro, esse pagamento, que anteriormente equivalia a 1200 rublos, será construído diretamente para o aposentado.

Ao mesmo tempo, os aniversários de 80 anos de fevereiro aumentarão as pensões de seguro pelo terceiro mês consecutivo, Balynin atraiu a atenção.

Por exemplo, se a pensão foi de 38.376 rublos em dezembro de 2024, 7,3% subiram para 41177,45 rublos em janeiro após a indexação. Em fevereiro, um aposentado recebeu uma pensão até 9,5% de pensão de seguro pelo valor de 42021,72 Roebel, bem como compensação de indexação em janeiro pelo valor de 844,27 rublos. Nesse contexto, o valor dos pagamentos de pensão recebido em fevereiro foi de 42865,99 Roebel.

Em março, 52243.42 Roebel será pago à mesma pessoa aposentada: 42021.72 + 8907.7.7 + 1314. Parece que, em comparação com 2024 de dezembro, o tamanho da pensão de seguro em março de 2025 com um aposentado que comemorava seu 80º aniversário em fevereiro de 2025, em fevereiro de 2025, com quase 14 mil rublos.