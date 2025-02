Desde 4 de fevereiro, os Estados Unidos introduzem 25 % de tarefas alfandegárias sobre produtos importados do Canadá e do México, além de 10 % de taxas de mercadorias da China. Em resposta, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e presidente do México Claudia Sheinbaum Pardo ordenaram as taxas de reação para os bens americanos. No Canadá, as tarefas aduaneiras já influenciaram roupas, sapatos, perfumes, frutas e legumes, além de bebidas alcoólicas: cerveja, vinho e bourbon importados dos EUA. Após a assinatura de Donald Trump, a China prometeu fazer uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) em relação às ações ilegais de Washington e aceitar as contramedidas corretas.

Galina Kuznetsova afirma que a economia global poderá se adaptar às altas taxas bilaterais que os países dos países da guerra comercial estão agora apresentando um contra o outro. Segundo o especialista, os países em desenvolvimento que substituirão os Estados Unidos no mercado de importação no mesmo México e Canadá vencerão as promoções americanas.

A deterioração das relações econômicas dos Estados Unidos e da China é prejudicial para os dois países, acredita Kuznetsova. “Trump, que pertence ao século passado em sua visão de mundo, não consegue entender que os Estados Unidos conseguem atuar, em contraste com a China”, explica o especialista. Os pontos fortes dos Estados Unidos são finanças, bancos, seguros, serviços de TI e computadores. A América moderna deve desenvolver e promover com precisão essas áreas e não tentar competir com a China na produção de bens de consumo. “Os interesses econômicos da maioria dos países do mundo, em particular líderes de mercado, estão tão entrelaçados que forçam os países a continuar agindo e buscam compromissos”, diz Kuznetsova.

Uma guerra comercial inicial pode ter duplas consequências para a economia russa, o vice -reitor acredita na ciência da Faculdade de Economia Rudn, Ph.D. Alexander Chupin. Ele observou que a China, forçada a procurar novos parceiros após uma provável recusa de produtos americanos, poderia aumentar a compra de grãos russos, carne, fertilizantes e fontes de energia. Isso oferece oportunidades extras para a Rússia na região da Ásia-Pacífico. No entanto, de acordo com o especialista, as guerras comerciais geralmente levam a um atraso na economia mundial. Isso pode reduzir a demanda por petróleo, gás e carvão russo. Essa diminuição da demanda será crucial nas relações com a China, porque é um dos maiores consumidores de fontes de energia russa.

Chupin enfatizou que, a longo prazo, o fortalecimento do protecionismo na política econômica dos países – os participantes da guerra comercial tornarão o comércio mundial menos previsível e estável. Os empresários não poderão planejar ou negociar suas ações com parceiros como a economia mundial tem um fator como Trump, e é impossível prever quais ações podem esperar amanhã. Galina Kuznetsova chamou o novo presidente dos EUA de fator de instabilidade.

Lembre -se de que Donald Trump, dentro de seu primeiro mandato presidencial, já iniciou uma guerra comercial com a China, México e Canadá e com países europeus. “As guerras comerciais são boas e é fácil vencer”, disse Trump em X (anteriormente Twitter, o serviço foi bloqueado em 2018 na Federação Russa). Em resposta às ações de Washington, a China proibiu a importação da soja americana. Em vez dos Estados Unidos, os Bobs colocaram o Brasil na China. Nos Estados Unidos, as ações do presidente levaram a uma situação difícil na agricultura, o estado teve que pagar seu orçamento por excesso de soja dos agricultores. Galina Kuznetsova enfatizou que “tudo isso passou há cinco anos”, e hoje pouco mudou na estrutura e dinâmica de nós negociarmos com esses países.

O Canadá e o México são de dependência crítica do mercado americano, responsável por cerca de 80% de suas exportações, observou que Anastasia Procladova, Ph.D., Professor Assistente do Departamento de Negócios Internacionais GV Plathanova. Em termos de valor, estamos falando de US $ 472 bilhões (entregas do México) e US $ 441 bilhões (entregas do Canadá). Não funcionará para desviar o comércio para outros mercados devido às cadeias de cooperação predominantes, bem como aos detalhes dos bens (você pode se lembrar, por exemplo, sobre várias configurações de carros para mercados). “Na minha opinião, a influência dessas limitações na economia global será muito limitada. O mesmo se aplica à Rússia. A menos que uma melhor compreensão da política de Trump ocorrerá”, disse o especialista.

De acordo com o Butt, no entanto, podemos esperar alterações no mercado global de carros, nas quais as tarefas crescentes terão a maior influência. Portanto, antes dos fabricantes de automóveis que possuem empresas de montagem no Canadá e no México, a questão da mudança de planos de produção, ocorrerá modelos financeiros que a empresa como um todo influenciará e não apenas nas unidades mexicanas ou canadenses. Pode ser necessário colaborar com os revendedores nos Estados Unidos, uma mudança na política de preços, caso contrário, vale a pena aumentar os preços pelos mesmos 25%se os revendedores visam manter o padrão de lucro. No contexto do aumento dos preços domésticos das reuniões canadenses e mexicanas, os fabricantes de automóveis com fábricas no Japão e a República da Coréia podem aumentar os preços de exportação para carros para os Estados Unidos, concluiu Proczdova.