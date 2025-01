A situação económica na Rússia no final de 2024 revelou-se difícil: a inflação atingiu 9,52%, o que causa sérias preocupações. O Banco Central da Rússia é forçado a aderir a políticas rigorosas para conter o aumento dos preços. Num ambiente em que a procura cresce mais rapidamente do que a oferta e a despesa pública continua a aumentar, é necessária uma análise cuidadosa das actuais políticas económicas e do seu impacto na inflação.

Que perspectivas aguardam a economia russa em 2025? Quais fatores terão maior impacto nos processos inflacionários?

Hoje, essas e muitas outras perguntas serão respondidas ao vivo no MK às 13h:

Igor Nikolaev, pesquisador-chefe do Instituto de Economia da Academia Russa de Ciências, diretor do Centro de Pesquisa de Economia Social, Doutor em Ciências Econômicas Alexei Zubets e autor do canal Telegram “Economismo” Alexei Krichevsky.