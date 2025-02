Especialista Gorshkov: as taxas de empréstimo permanecem extremamente altas

Depósitos

O pico do crescimento das apostas, provavelmente já assumido, notará especialistas. O retorno dos depósitos no nível de 20% levará mais três a quatro meses e, nos próximos meses, diminuirá em 0,5-1 ponto percentual, previsto para o VTB.

Em fevereiro, 14 dos 20 maiores bancos reduziram os depósitos, disse o jornal russo nos serviços finlandeses. A tendência para reduzir a lucratividade foi formada em dezembro de 2024 e agora mais e mais participantes do mercado estão mudando. A mudança influenciou principalmente os depósitos por um período de três e seis meses. É difícil chamá -lo de essencial – as taxas foram reduzidas em 0,08-0,3 pontos percentuais no total. As taxas máximas médias nos dez maiores bancos diminuíram em dezembro de um recorde de 22,3% abaixo de 21,5% no primeiro semestre de fevereiro, segue dos dados do banco central.

“Segundo nossa avaliação, o banco central continuou mantendo o nível da taxa mais importante – embora alta, mas estável. Se essa tendência for mantida, ela se acalma no mercado: as taxas para os depósitos do comércio de varejo permanecem 19- 20 % e com um rendimento recorde neste ano, que para uma maratona, são tropas de longa distância, “Gorsshkov agora tem como objetivo depósitos por um máximo de um ano. % Dos volumes de depósitos de rublo e a parcela de tais Uma atração está crescendo, eles dizem que as taxas mais altas nos depósitos por seis meses, notam nos “Finers”.

Em relação ao comportamento lógico dos clientes na situação atual, ele permanece principalmente conservador, Venus Shaidullina, professor assistente do Departamento de Mercados Financeiros Mundiais e Fintech Masculino. GV Plehanov.

“As economias estão se tornando cada vez mais populares e os empréstimos são menos atraentes nas condições das altas taxas. É provável que os clientes prefirão depósitos com um alto juros em depósitos do que ocupar ativamente fundos com alta importância”, diz o especialista.

A mitigação da política monetária não começará até o outono, disse Igor Alutin, diretor sênior do Moscow Buscovite para atividades de varejo e o mais recente projeto de serviço. E ele acrescentou: “Mas não se esqueça que o mercado tolera suas expectativas antecipadamente na taxa mais importante das ofertas. É por isso que investidores e poupadores devem pensar em confiar condições atraentes para si mesmas antes que os cupons de títulos e depósitos caem . Provavelmente, a taxa de 21% continuará a existir antes do início do verão e, em seguida, a tão prolongada reversão monetária ocorrerá, de acordo com Mikhail Zelter, especialista no mercado de compartilhamento de investimentos mundiais da BCS.

“Para aqueles que queriam acomodar seus depósitos, quase pode valer a pena e quem precisava de um empréstimo provavelmente teria que esperar por ofertas mais atraentes”, acredita o especialista.

Empréstimos

Segundo Shaidullin, as taxas de empréstimo em um futuro próximo não cairão consideravelmente. Eles podem permanecer em alto nível e até crescer, se a pressão inflatóide continuar influencia a economia.

“Em empréstimos, as taxas permanecem extremamente altas e” Credit Winter “estarão conosco por um longo tempo”, acrescentou Gorshkov. Segundo ele, não haverá ajustes significativos nas apostas no segmento de varejo, mas o volume da questão continuará a cair.

Na semana, quando as reuniões do Banco da Rússia ocorreram na taxa mais importante, os custos médios dos empréstimos ao consumidor totalizaram 34% em 20 maiores bancos, dizendo que “finas”. Somente neste ano, o PSC médio cresceu 2,4 pontos percentuais, o valor do limite superior do PSK – imediatamente com 3,7 pontos percentuais e o menor – em 1,05 pontos percentuais.

“A decisão de hoje do banco central permite prever que o pico do jogo já expirou e, nos próximos meses, sua queda gradual começará, aproximadamente 2-3 pontos percentuais até o final do segundo trimestre de 2025. – Alexei Borodavin, empréstimo e chefe de seguros da vertical Auto Finteh -A “plataforma de equilíbrio”.

Desde o início do ano, a parcela das vendas de crédito na autoridade aumentou para 41-42% em comparação com 35-38% no outono passado. O aumento também é explicado pela adaptação dos participantes do mercado bancário aos requisitos do regulador em termos dos padrões do imposto máximo da dívida dos mutuários. A Dilers pode realizar compartilhamentos diferentes, inclusive em termos de empréstimos para carros, para vender carros em armazéns.