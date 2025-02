Especialista Kadakov: Os revendedores deixarão histórias de carros não rentáveis

Segundo ele, os revendedores deixarão principalmente contratos economicamente não lucrativos com fabricantes específicos.

Como exemplo, o especialista mencionou a experiência de um determinado revendedor de carros. Anteriormente, o revendedor Kaiyi e Baic Cars trocaram, agora todo o andar do centro de revendedores era ocupado pela linha de carros Changan. Na realidade do mercado, apenas o mais forte pode permanecer flutuando, resumiu o especialista.

No final de janeiro, também foi anunciado que Rolf interromperá a colaboração com vários selos chineses. A empresa enfatizou que não vai trabalhar com marcas que trazem um ou dois anos de perda.

Antes, RG escreveu sobre por que os armazéns dos revendedores estavam escondidos com carros.