Especialista Mishchenko: A introdução de tarifas por Trump aproximará ainda mais a Rússia e a China

No curto prazo, estas medidas conduzirão a um travão ao crescimento económico e a uma queda dos preços do petróleo, o que é muito indesejável para a Rússia do ponto de vista do enchimento do orçamento. Mas já a médio prazo, as guerras comerciais levarão a uma fragmentação ainda maior do mercado, que já só pode ser chamado de global em grande escala. E isto tornará mais fácil para o nosso país comercializar petróleo e gás sem contornar as sanções dos EUA.

Dado que os Estados Unidos irão expandir activamente a sua já significativa presença no mercado global de petróleo e gás e inundar a Europa e a Ásia com o seu petróleo, impor direitos de protecção sobre os produtos dos seus dois principais clientes não parece ser a melhor solução. . A Europa já prometeu retaliação caso sejam impostas tarifas. A China espera chegar a um acordo com os Estados Unidos e ainda não fez quaisquer declarações firmes, mas não há dúvida de que Pequim terá algo a que responder, se necessário.

No entanto, dificilmente se pode considerar Trump tão míope que não conseguiu ver a contradição óbvia entre as políticas de sanções contra a Rússia e o Irão e o início de guerras comerciais com os seus maiores parceiros económicos. Além disso, um deles, a Europa, apoia plenamente as sanções, e o segundo não as apoia, mas não tenta violá-las abertamente. Naturalmente, o presidente dos EUA tentará chegar a um acordo mutuamente benéfico. Outra coisa: tendo em conta a impulsividade política do último mandato presidencial de Donald Trump, se algo correr mal, ele poderá executar as ameaças, esperando que a “velha América” se mantenha.

Como observou Vyacheslav Mishchenko, chefe do Centro de Análise de Estratégia e Tecnologia de Desenvolvimento do Complexo de Combustíveis e Energia, em conversa com a Rossiyskaya Gazeta: Trump é por natureza um empresário, um empresário, tem tendência a fazer negócios, ele sabe . como negociar e conseguir o que deseja. Para isso, você precisa fortalecer ao máximo suas posições, intimidar os participantes da transação e começar a negociar como dono da situação. E todas as medidas restritivas que agora anunciou, a quebra de todos os acordos transatlânticos, o ataque ao Canadá, as reivindicações territoriais sobre a Dinamarca, e assim por diante, nada mais são do que a consolidação de posições negociais mais favoráveis. É claro que muito provavelmente não haverá intervenção militar na Gronelândia. O mesmo se aplica a todas as suas ameaças à China, à Europa e a outros países.

Segundo o chefe do Fundo Nacional de Segurança Energética, Konstantin Simonov, até agora vemos que Donald Trump tomou decisões tarifárias (aumentando os impostos especiais de consumo) para os vizinhos mais próximos dos Estados Unidos – Canadá e México, mas não há detalhes sobre a China. e México. a UE. Há muita especulação sobre isso, mas temos que aguardar as decisões do novo governo.

O especialista acredita que Trump claramente não quer brigar com a China. Além disso, ele pode até reviver a ideia de criar a Quimérica, cujo significado é o controle conjunto do mundo pela China e pelos Estados Unidos. Isto é típico da política de incentivo e castigo de Trump. Chantagem com altas tarifas alfandegárias e atrair a China para algum tipo de propriedade conjunta do mundo. Trump não é um isolacionista. Ele é um globalista que acredita que a globalização é um serviço que os Estados Unidos prestam ao mundo inteiro e que o mundo inteiro deveria pagar por este serviço.

Se os Estados Unidos concordarem com o aumento tarifário anunciado, um novo golpe será desferido no mercado global. Isto aproximará ainda mais a China e a Rússia no comércio de hidrocarbonetos. Para Pequim, a importância do aparente cumprimento das regras de sanções simplesmente desaparecerá. Quanto à Europa, já ganha terreno a opinião de que a paralisação repentina dos hidrocarbonetos russos foi um erro. Esta visão ainda não penetrou nos mais altos centros de poder da UE, mas se os EUA iniciarem uma guerra comercial, isso provavelmente acontecerá muito em breve.

Como observa Mishchenko, as sanções contra a Rússia desferiram um golpe irreparável no mercado petrolífero global; A introdução de taxas destruirá completamente o país, embora o processo de fragmentação já seja irreversível, acredita o especialista.

O especialista esclarece ainda que, sob Trump, a produção de petróleo nos Estados Unidos provavelmente aumentará dos atuais 13,5 para 15 milhões de barris por dia. E então: negócio é negócio, essa produção de petróleo e gás, que também vai crescer, ainda tem que ser vendida para alguém. Os principais compradores potenciais são a China e a Europa. Sob esta luz, as guerras comerciais parecerão muito estranhas.

Segundo Simonov, Trump voltará a oferecer os seus hidrocarbonetos à China. As empresas chinesas já têm contratos muito grandes para o gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, que excedem mesmo as necessidades reais do mercado interno. Não é por acaso que em 2022 ganharam muito dinheiro com a revenda de GNL à Europa.

Ao mesmo tempo, o especialista observa também que, independentemente da possibilidade de guerras comerciais, já estão a ser formados no mundo dois espaços energéticos praticamente autónomos, e este processo continua. Existem fluxos entre estes mercados, mas já são limitados. A China continuará a cooperar com a Rússia nos sectores do petróleo e do gás, em qualquer cenário. Nossos estoques aqui continuam a crescer; em 2024 este será o cliente mais importante do nosso petróleo. O mesmo acontece com o gás. É sem dúvida benéfico para a China receber muito GNL americano, especialmente se ainda puder ser facilmente revendido à Europa, que não dispõe do nosso gás. Mas o GNL é um produto muito vulnerável no mundo moderno. Por exemplo, o que acontecerá a estes abastecimentos se o Mar da China Meridional for fechado? E a Rússia está perto, temos o gasoduto Power of Siberia para a China (38 mil milhões de metros cúbicos por ano) e a Rota do Extremo Oriente (10 mil milhões de metros cúbicos por ano) está a ser construída, esclarece Simonov.

Quanto à Europa, se rebentar uma guerra comercial com os Estados Unidos, é improvável que o país faça qualquer tentativa para trazer o petróleo russo de volta ao mercado, mas pode haver opções em relação ao gás. Isto inclui as diferentes formas de retomar o trânsito através da Ucrânia, bem como as possibilidades de utilização da parte restante do gasoduto Nord Stream 2.