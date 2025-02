“No Dia Internacional da Mulher de um longo fim de semana deste ano, apesar do fato de a data festiva ter caído em um fim de semana (sábado)”, cita RIA News.

Vladimirova esclareceu que o governo do governo foi adiado na sexta -feira, 13 de junho.

Graças a isso, os russos descansarão por quatro dias seguidos para o Dia da Rússia, que será comemorado em 12 de junho.

Bear em conexão com a celebração do dia do defensor da pátria, também não houve um fim de semana prolongado.

O fato é que, em 23 de fevereiro, este ano caiu no domingo, que é um fim de semana com um “cinco dias” padrão. É por isso que o fim de semana foi transferido para quinta -feira, 8 de maio, antes do dia da vitória.