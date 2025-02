Zhitnykhin em uma entrevista com “Gazeta.ru” Ele observou que o carro de quatro cilindros com compressor turbo de um carro de 1,5 litros é muito resistente a condições operacionais difíceis e pode trabalhar com segurança no combustível AI-92. No caso de uma posição cuidadosa, o motor pode passar pelo menos 250 mil quilômetros. A principal desvantagem do nó é a sensibilidade à qualidade do óleo do motor; portanto, é melhor alterar o líquido técnico na pessoa prescrita pelo fabricante e fazer isso com mais frequência, aconselhou o especialista.

Mas a transferência do crossover doméstico tem menos recursos. Segundo o especialista, uma caixa mecânica pode ser resistente a 220 mil quilômetros e uma variação encalhada – 200 mil quilômetros.

O especialista observou que a suspensão de Moskvich é muito simples e espera ao mesmo tempo. É por isso que ela não causará problemas ao proprietário.

