Especialistas calcularam a quantidade de vologda pode salvar, abandonar o álcool

Em média, um morador do nosso país em um ano em álcool gasta 17417 rublos. A quantidade foi projetada para comprar 106 garrafas de cerveja, 11 garrafas de vodka, 6 garrafas de vinho e quatro garrafas de conhaque. Esta informação foi fornecida por Gazeta.ru.

As estatísticas do jornal foram comentadas pelo presidente da Assembléia Legislativa da região de Sergey Zhetyannikov. Ele disse que os dados foram calculados em média. Afinal, cada pessoa é diferente da compra de bebidas alcoólicas. No entanto, em qualquer caso, durante o ano, a quantia dedicada ao álcool é impressionante.

Na região de Vologda, a partir de 1º de março, a lei entrou em vigor para a restrição da venda de bebidas alcoólicas. A iniciativa visa salvar o orçamento da família Vologda. Ao abandonar o álcool, você pode liberar parte dos fundos. Os economistas os aconselham a enviá -los para pagar as dívidas ou colocá -los em uma contribuição enquanto as taxas permanecem altas.