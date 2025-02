O vencedor foi chamado na conferência científica e prática da XIII “Processos Dinâmicos em Russo Moderno”, no qual participaram representantes de mais de 70 cidades russas e estrangeiras.

Sirius não apenas recebe o status oficial da capital do TD, mas também o direito de convidar Marina Moskvin, autora do texto do ditado, para a plataforma principal em 5 de abril de 2025.

A cidade mais importante da promoção foi escolhida após a apresentação de Stadsteams – participantes da final. Marina Moskvina, jogadora do clube de televisão “O quê? Onde? Quando?” Quando? “Alexey Blinov, diretor da Fundação Total Dictation Vyacheslav Belyakov, presidente do Conselho de Filologia do ditado total de Vladimir Pakhomov e fundador da Fundação Total de Ditação, reitor interino de Vitus Bering Olga Rebkovets.

De acordo com o presidente do júri Alexei Blinov, o ditado total se tornou um elemento do Código Cultural da Rússia. “É difícil apresentar esse tamanho em outro lugar.

Antes, as capitais das ações da Vladivostok (2018), Tallinn, Estônia (2019), São Petersburgo (2020), Yakutsk (2021), Yaroslavl (2022), Nizhny Tagil (2023), Tomsk (2024).