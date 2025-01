Especialistas comentaram projeto de lei sobre prescrição para deprivatização

As alterações propostas dão às empresas a tão esperada certeza sobre a questão do prazo de prescrição para transações ‘antigas’ que muitas empresas deixaram para trás desde a década de 1990, afirma o advogado, especialista do Institute for Economics of Growth. PA Stolypin Dmitri Grigoriadi.

“Na verdade, o RSPP está a tentar delinear o ponto sem retorno de uma forma muito atempada”, explicou ao RG. Acredita-se que, se não houver reclamações contra as transações de privatização no prazo de dez anos, o proprietário poderá se acalmar e construir uma estratégia de desenvolvimento sem medo de se envolver em um processo demorado, com a possibilidade de “perder tudo”.

Para o empresariado, isso significa regras mais claras, afirma o especialista, incluindo previsibilidade de investimentos em objetos privatizados.

“Se o projeto de lei for aprovado, o risco de perda de ativos devido a casos de ‘poeira-poeira’ diminuirá. Isto é especialmente importante para as grandes empresas que possuem complexos imobiliários com um passado histórico opaco. Se o Ministério Público conseguir contornar o prazo de prescrição referindo-se a bens intangíveis, os direitos ou a má-fé desaparecerão”, afirma Grigoriadi.

No entanto, também existem nuances, observa o especialista. Em primeiro lugar, a disposição para o cálculo de um período de dez anos poderia abrir caminho à contestação de uma série de transacções duvidosas que, na verdade, violavam os interesses do Estado. Em segundo lugar, aqueles que já perderam em tribunal não poderão utilizar a nova regra para rever casos. A julgar pelas disposições expressas nos meios de comunicação social, o documento não prevê tal mecanismo. Para a maioria dos proprietários conscientes, contudo, a aprovação das mudanças será um passo crucial em direcção à estabilidade dos cidadãos e ao planeamento a longo prazo. Já é tempo de pôr fim a esta questão, concluiu.

Segundo a Chefe do Departamento de “Administração Estadual e Municipal” da Universidade Financeira do Governo da Federação Russa, Professora Associada Olga Panina, do cargo de administração pública na área de deprivatização, é muito importante que, em por um lado, cumprir todos os direitos e obrigações das partes envolvidas em tais disputas e, por outro lado, observar o Estado de direito e o chamado “equilíbrio de interesses” entre o Estado e as empresas. Em todos os casos que envolvem autoridades públicas, costuma surgir a dúvida sobre o procedimento de cálculo dos prazos de reclamação, ressalta.

Ao eliminar a incerteza jurídica, diz Panina, o número de disputas jurídicas diminuirá. Ou seja, o esclarecimento do prazo prescricional eliminará o processamento de muitas reclamações ajuizadas em desacordo com os prazos. A previsibilidade da situação para as empresas também aumentará, porque o prazo dentro do qual os pedidos podem ser apresentados se tornará claro. Como resultado, os riscos empresariais serão reduzidos e a atratividade do investimento aumentará. Além disso, haverá protecção adicional para os utilizadores de boa-fé dos activos adquiridos legalmente.

“Em última análise, a redução dos riscos jurídicos levará a uma maior atratividade de investimento para toda a economia.