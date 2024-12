Especialistas da ONU dizem que Israel deve enfrentar consequências por minar o direito internacional

Um grupo de especialistas da ONU disse na segunda-feira que Israel “deve enfrentar as consequências” da sua campanha para minar o quadro jurídico para a protecção de civis em conflitos armados, à medida que a agressão militar continua inabalável.

“Como lembramos repetidamente a Israel, o direito internacional humanitário compreende um conjunto de regras universais e vinculativas para proteger bens civis e pessoas que não participam ou não participam mais diretamente nas hostilidades e limita os meios e métodos permitidos de guerra”, dizem os especialistas. ele disse em um comunicado.

“Em vez de cumprir estas regras, Israel desafiou abertamente o direito internacional uma e outra vez, infligindo o máximo sofrimento aos civis no Território Palestiniano Ocupado e fora dele”, acrescentaram.

Citando as violações do direito internacional por Israel, os especialistas disseram que Tel Aviv cometeu “crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, tortura, violência sexual e deslocamentos forçados repetidos que equivalem a transferências forçadas, crimes de guerra que abrangem ataques indiscriminados contra civis e bens civis, incluindo objetos essenciais”. para a sobrevivência. da população civil e das instituições educativas e do património cultural, o uso da fome como arma de guerra, os ataques contra trabalhadores e centros de saúde, os ataques aos trabalhadores humanitários, as restrições arbitrárias ao acesso à ajuda humanitária e os ataques a jornalistas, as punições colectivas e a perfídia. “

“Os actores políticos e judiciais devem considerar a totalidade de tais actos contra toda a população civil sob ocupação israelita, que são pessoas protegidas e não constituem objectivos militares ao abrigo do direito internacional”, afirmaram. “Atos que visam a sua destruição total ou parcial são genocidas”.

Israel violou “seriamente” as suas obrigações como potência ocupante, disseram especialistas, em relação à situação no norte de Gaza.

“Os ataques indiscriminados, incluindo nos abrigos de pessoas deslocadas e no Hospital Kamal Adwan, e a intensificação das condições de cerco no norte de Gaza nos últimos três meses vão contra o dever legal de Israel de garantir a proteção da população civil”, afirmaram. ditado.

“Estamos preocupados que este cerco, juntamente com a expansão das ordens de evacuação, pareça ter como objetivo deslocar permanentemente a população local, como um precursor da anexação de Gaza, numa nova violação do direito internacional”.

Embora a presença de Israel no território palestino ocupado tenha sido descrita como “ilegal” pelo Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional tenha emitido mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, especialistas Eles disseram: “No entanto, Israel continua a enfrentar nenhuma situação real.” consequências, em grande parte devido à protecção oferecida pelos seus aliados, que chegaram ao ponto de se juntarem a Israel na deslegitimação das instituições internacionais e na mancha dos detentores de mandatos de Procedimentos Especiais.

Os peritos reiteraram a urgência de permitir investigações independentes e exaustivas de violações graves do direito internacional.

“A contínua impunidade de Israel envia uma mensagem perigosa, sugerindo que as partes noutros conflitos em todo o mundo não precisam de cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional”, afirmaram. “Não podemos permitir-nos perder a força do sistema multilateral. Israel e os seus líderes devem ser responsabilizados.”