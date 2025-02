Especialistas disseram se é lucrativo garantir acidentes antes do inverno

Deslidir e cair é a ansiedade de inverno mais comum para os russos. Foto: Miriam-Dor / Istock

Ao mesmo tempo, a maioria dos participantes da pesquisa (63%) não é segura para um acidente (NS). 13,5% das pessoas têm essa política no país. Mais segurado em Moscou – 26,8%. Mas em São Petersburgo eles têm medo, mas não garantem – apenas 9,3% têm uma política.

Cerca de um terço dos entrevistados está pronto para comprar seguro se custar mais de 100 rublos. Quase metade não quer gastar dinheiro com tanta proteção. Um terço dos russos com um tamanho satisfatório do revestimento de seguro considera o valor de 50 a 200 mil rublos. Cerca de 20% gostaria de receber 200 a 500 mil. 9,3%é contado com mais.

“O número de vendas de apólices de seguro está crescendo de ano para ano. Portanto, o aumento da venda de seguros e doenças da NS em 2024 foi de 18% em comparação com 2023. Em dezembro de 2024 – janeiro de 2025, registramos o número predominante da venda de A venda de políticas de NS para crianças – mais de 80%”, disse Svetlana Loginova, gerente do mercado financeiro de produtos de seguro para o mercado financeiro.

As seguradoras dizem que não há um aumento significativo na demanda por apólices de seguro e doenças no inverno. Em algumas empresas, a maior parte dessa política é vendida no outono. “A maioria da política de acidentes e doenças é vendida em outubro e novembro – cerca de 35% a mais que a média no resto dos meses. É por isso que podemos dizer que a demanda aumenta antes da temporada de inverno”, disse Zable Insurance.

O valor médio do pagamento para uma pausa na perna é de 100 mil rublos

Não é tão lucrativo solicitar apenas uma política para o inverno, o desconto será desproporcional, que será de cerca de 65% em comparação com os custos do ano para o ano, explicou Artem Iskra, diretor do Departamento de Seguro da Renascença AnRerrabing. De algumas seguradoras, você pode comprar uma política por um período específico, de outras – apenas um ano.

Seguro por três meses com um revestimento de 350 mil custos de rublo de 1059 a 2429 rublos. Uma política anual com o mesmo revestimento começa em 2118 Roebel, a opção mais cara é 4857 Roebel. Quanto mais caro a política, mais riscos ela inclui.

Infographics “RG”/ Alexander Chistov/ Evgenia Noskov

Ao mesmo tempo, é impossível economizar e garantir o risco de cair. “Não há risco separado em comparação com o outono, ele se enquadra na classificação” Trauma como resultado da reunião nacional. , então, no caso da doença, eles são, mas são considerados individualmente, e o critério mais importante é a presença de doenças anteriores “, disse a permissão SK.

Os produtos padrão geralmente oferecem seguro até 70 a 75 anos. Mas o seguro é possível após essa idade, embora, neste caso, seja necessário um cálculo especial da taxa, observou Artem Iskra.

Ele acrescentou que as companhias de seguros geralmente oferecem política familiar e seguro individual para adultos e crianças. Por exemplo, quando envolvidos em seções esportivas, uma política é elaborada com proteção para o tempo do esporte, treinamento, competições. Inclui o risco de lesões, picada de carrapato, envenenamento. O preço de uma apólice anual com um valor de seguro de 300 mil rublos é uma média de 6.500 rublos para aulas, por exemplo, hóquei.

De acordo com a “permissão” do SK, os homens sofrem mais ferimentos – eles representam 64% das profissões. As mãos quebram com mais frequência do que as pernas (70% e 40% dos casos, respectivamente). E a idade mais traumática para ambos os sexos é de 11 a 20 anos, é bom para cerca de 36% das profissões.

O valor da compensação é registrado no contrato para cada lesão. No caso de um manual com um valor de seguro de 500 mil rublos, o pagamento é de aproximadamente 5 a 10% do valor do seguro (25-50 mil rublos) e com uma quebra da perna de aproximadamente 20% (100 mil rublos) .

Aliás

Como obter um pagamento

Segundo as seguradoras, o pagamento médio no caso de um acidente é de 50.000 a 100.000 rublos. O pagamento máximo pode atingir 500.000 rublos ou mais. É isso que precisa ser feito quando ocorre um evento segurado.

Obtenha os cuidados médicos necessários. É importante verificar o que o médico indica no diagnóstico, certificados e acordos – isso deve coincidir com os pagamentos associados ao contrato de seguro indicado na tabela.

Relatar a companhia de seguros. Normalmente, relatórios diferentes estão disponíveis – uma chamada, um aplicativo no site. Mas toda empresa tem sua própria empresa as condições quando precisa ser feita. Algumas seguradoras exigem informá -las sobre o evento segurado imediatamente após o início, outras são instaladas durante o período em que isso pode ser feito (por exemplo, 30 dias). É necessário ler cuidadosamente as condições do contrato.

Colete um pacote de documentos. O que exatamente é necessário é declarado nas regras de seguro. Como regra, este é um passaporte, um pedido de pagamento e documentos médicos que confirmam a lesão e o tratamento. Com várias lesões, esses documentos são diferentes, é melhor esclarecer a lista no seguro; caso contrário, você pode obter uma recusa em pagar.

Também vale a pena considerar que eles se recusarão a pagar se: