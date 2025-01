Especialistas em automóveis explicam por que é melhor não usar o controle de cruzeiro no inverno

Antes de uma longa viagem na neve, os especialistas recomendam reduzir a pressão dos pneus, pois isso aumenta a área de contato da roda com a estrada e melhora a tração. Após retornar ao asfalto limpo, a pressão deve ser restaurada para evitar desgaste dos pneus e deterioração do comportamento de direção.

Além disso, os especialistas recomendam não usar o controle de cruzeiro nesta época do ano. Isso se explica pelo fato de que no inverno esta opção pode causar escorregões. Caso o carro comece a perder tração, o sistema tentará automaticamente aumentar ou diminuir a velocidade, o que piorará ainda mais a situação. Em caso de queda de neve ou gelo, é melhor regular o gás mecanicamente.

Também vale a pena mudar a forma como você freia nas estradas de inverno. Os especialistas enfatizam que não se deve frear bruscamente em superfícies escorregadias. Em vez disso, é melhor desacelerar mais cedo aplicando o freio motor (redução de marcha) ou soltando suavemente o acelerador se a transmissão for automática.

Em casos extremos é aconselhável travar na neve à beira da estrada. Portanto, se o carro não parar em uma estrada escorregadia, você pode usar neve rolada na beira da estrada, e entrar em um pequeno banco de neve fornecerá resistência adicional e ajudará a desacelerar o carro se o sistema de freio não aguentar.

Os especialistas observaram que em geadas severas o freio de mão pode congelar se a umidade entrar nos cabos ou no mecanismo, portanto, não estacione com o freio de mão acionado. É melhor deixar o carro engatado, no caso de câmbio manual, ou na posição “P”, no caso de câmbio automático.

Ao mesmo tempo, a equipa de assistência recomendou manter sempre as cavas das rodas limpas para não limitar o curso da suspensão e não bloquear as rotações das rodas.

